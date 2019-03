Edison Vargas: "Cuando se libere a nuestros asesores recién habrá diálogo" 

El vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, señaló esta tarde que el proceso de diálogo con el Ejecutivo para hallar una solución al conflicto en Las Bambas solo se dará cuando liberen a los asesores Jorge y Frank Chávez Sotelo, quienes actualmente cumplen una medida de detención premilinar.



Esto en respuesta al anuncio realizado por la Conferencia Episcopal Peruana sobre la reunión que sostendrá esta tarde el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, con el representante de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas.



"La comunidad de Fuerabamba está en pie de lucha. No solo la comunidad, sino también Challhuahuacho. El diálogo no es solo con nuestro hermano Gregorio, solo se dará cuando liberen a nuestros asesores. No vamos a permitir que solo haya diálogo con el presidente de nuestra comunidad. Esto debe ser de todos", declaró a El Comercio.



Vargas, quien fue liberado la tarde del sábado tras ser acusado de causar un accidente en el sector de Manantiales, señaló que aún no ha conversado con Gregorio Rojas y espera que el éste regrese a Challhuahuacho para tomar una decisión en torno al conflicto.



"Creo que el hermano Gregorio [Rojas] ha salido con la condición de no comunicarse con los directivos o asesores. El diálogo no va a ser en Lima, va a ser en Challhuhuacho. Esperaremos a que retorne nuestro hermano Gregorio", añadió el dirigente.



El dirigente añadió que hoy por la tarde se realizará una reunión con todas las comunidades y autoridades en Challhuahuacho.