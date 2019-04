Gregorio Rojas: comuneros de Fuerabamba piden liberar a asesores para llegar a un acuerdo

Tras reunirse con los comuneros de Fuerabamba, en Apurímac, Gregorio Rojas, presidente de esta comunidad, indicó que se llegará a un acuerdo con el Estado para desbloquear vía hacia la minera Las Bambas cuando sus asesores legales, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, sean liberados.

Rojas sostuvo una reunión hace unos días, en Lima, con la Iglesia católica y el Estado. El dirigente viajó a Apurímac y trasladó el pedido del Ejecutivo de desbloquear el corredor minero a los demás comuneros de Fuerabamba.

“Yo le informé a mi pueblo sobre la reunión, pero ellos me dicen que no se puede llegar a ningún acuerdo en el fundo de Yavi Yavi porque nuestros asesores no están libres. Mi pueblo decide, yo no”, dijo a Canal N.

“Ellos han sacado cara por nosotros. Conozco a los asesores desde el 2018. Es un abuso de autoridad. Lo que pedimos es que haya libertad para nuestros asesores. Ellos transparentemente trabajan. El pueblo decide”, declaró Rojas anoche a la prensa cusqueña.



Por otro lado, Rojas agradeció el apoyo de todas las comunidades que se sumaron a la protesta tras su detención en Lima. "Gracias a mis hermanos de la comunidad de Fuerabamba por esperarme. Ellos han confiado en mí para defenderlos. Agradezco a todos de la región Cusco, Apurímac, Arequipa y otros que me han apoyado" señaló.

Cabe precisar que, a más de 50 días de bloqueo, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, detalló que este conflicto ha generado pérdidas de aproximadamente S/30 millones, poniendo en riesgo la actividad de la empresa MMG Las Bambas y el trabajo de 8.000 personas.



El bloqueo del corredor minero se registra en un tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU -135, que cruza el fundo Yavi Yavi, en Chumbivilcas (Cusco).

