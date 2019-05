Gregorio Rojas: Fuerabamba decidirá si vuelve a trabajar con hermanos Chávez Sotelo

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, adelantó que una asamblea popular decidirá si los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo vuelven a trabajar con ellos, esto en medio del conflicto de Las Bambas.

En diálogo con Canal N, indicó que él volvería a trabajar con ambos luego de que el Poder Judicial ordenara la liberación de los dos asesores, además de Carlos Vargas, pero que serán los comuneros quienes deberán tomar una decisión.

"Yo seguiría trabajando con ellos. Trabajan transparente y honradamente. Un asesor cuando no se vende a la empresa ni al Estado peruano, y no le gusta la corrupción, es encarcelado. Igual es con un dirigente. Yo me siento fortalecido porque no me he vendido a ninguno de ellos, por eso soy encarcelado y perseguido. Yo no me voy a callar ahora y nunca porque voy a hacer respetar el derecho de mis hermanos y de las comunidades", dijo al citado medio.

"Hay confianza hacia la justicia. Nosotros los comuneros estamos totalmente agradecidos. Nuestros hermanos Chávez estaban asesorando a las comunidades, estábamos reclamando nuestros derechos", agregó.

Rojas afirmó que el Estado peruano se comprometió al archivamiento de las denuncias penales en contra de 500 comuneros de la provincia de Cotabambas, por el bloqueo de carreteras, pero eso hasta el momento no ha ocurrido.

"Nosotros nunca hemos mentido sobre nuestros asesores porque ellos han trabajado siempre coordinadamente con nosotros a través de la asamblea", sentenció el dirigente.

