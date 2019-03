¿Qué ocurrió con Edison Vargas, el vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba?

Edison Vargas Huamanga, vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, aceptó que la noche del viernes sí estuvo conduciendo en estado de ebriedad y que tenía conocimiento de la detención preliminar formulada en su contra por estar implicado en la presunta organización criminal Los Chavelos. Él es acusado de haber causado un accidente de tránsito, la noche del viernes, contra la Policía Nacional en el sector de Manantiales, en el ingreso a la mina MMG Las Bambas.



► La sinuosa ruta de Las Bambas | INFORME



► Las Bambas: la comunidad se mantendrá en ingreso a la mina hasta llegada de dirigente



► Las Bambas: detienen a vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba

“Asumo mi responsabilidad porque no debería manejar borracho”, dijo Vargas a la prensa en Challhuahuacho.



El confuso incidente generó que, en un primer momento, la población que hacía una vigilia en las puertas de la mina reaccionara contra Edison Vargas. Sin embargo, al reconocerlo, el panorama fue otro. “Al ver la intervención policial de reducir a esta persona, los manifestantes intentaron rescatarlo. Es ahí que se produce un forcejeo y ocasionan lesiones contundentes con piedras a dos efectivos policiales. A uno de los agentes no le han logrado ocasionar lesiones debido a que la piedra le impactó en el casco”, dijo el mayor PNP Pedro Caballero.



De acuerdo con el acta de intervención policial y con las declaraciones de la autoridad policial, hubo un intento de atropello por parte de Vargas. “De forma intempestiva, el hombre que conducía la camioneta de placa X3G-560 irrumpió en el cerco perimétrico intentando atropellar tanto a los comuneros que se encontraban ahí como al personal policial”, relató. Debido a que en el lugar hay parapetos de seguridad, el auto terminó montando una de sus llantas en una de estas barreras.



Sin embargo, Vargas negó que él haya intentando embestir a los agentes o causar daños. Por el contrario, según sostiene, fue agredido por los agentes. “Eso es falso, tenemos testigos. No aceleré el carro, solo me estacioné. Aparte, la PNP me dice que atropellé a dos efectivos. No, es falso. No he atropellado, ellos me han golpeado y pateado”, declaró. Además, reclamó que los policías hayan disparado contra el parabrisas del auto. “Tenemos un impacto de bala en el parabrisas. Como cualquier persona, como cualquier ebrio, puede reaccionar. Sí, reaccioné, salgo de la camioneta y le digo a mis hermanas ‘tranquilícense’”, agregó el dirigente comunal.



Esta versión fue negada por la Policía Nacional. Según ellos, si el vehículo tuviese un daño por disparo sería mostrado. “Si existiera eso, habría el vehículo en el cual el señor fiscal haga la constatación y verificación. Quién más que ellos para demostrar que hay un vehículo con huellas de impacto de arma de fuego. El auto no ha podido ser intervenido porque en el interín los comuneros sustrajeron el vehículo del lugar”, agregó el Mayor.



El fiscal provincial titular mixto de Challhuahuacho - Cotabambas (Apurímac), Fredy Manchego Quispe, dijo a El Comercio que las versiones de los implicados en este incidente son contradictorias. “Por un lado, hay una versión que él manejaba en estado de ebriedad, que es delito. Otro es que la policía agredió. Ayer lo vi con lesiones en el rostro”, comentó.



Respecto al presunto vehículo impactado, el fiscal Manchego dijo que pedirán al abogado de Vargas la presentación del auto para las diligencias correspondientes. "El otro detalle es que no hemos ubicado el vehículo. Voy a hablar con su abogado para que el vehículo se ponga a disposición de las investigaciones", dijo el fiscal.



Producto del incidente, resultaron heridos los suboficiales Darwin Oscar Tabera Mamani, con diagnóstico herida contuso en la cabeza; y César Alexander Peña Becerra, con diagnóstico policontuso. Ellos fueron atendidos en el centro de salud de Challhuahuacho.



Tanto la fiscalía como la prefecta regional de Apurímac, Ivonne Contreras; así como el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Américo Contreras; participaron en las diligencias del sábado, que se prologaron por tres horas y se ejecutaron en el ingreso a la mina Las Bambas.



Por lo pronto, están a la espera de los resultados del dosaje etílico practicado a Edison Vargas. "Con eso tendríamos una prueba contundente para requerir un proceso inmediato al juzgado de investigación preparatoria", dijo el fiscal Manchego sobre el delito de manejar en estado de ebriedad. De comprobarse esta falta, podría inhabilitarse su licencia de conducir y darle una multa, detalló el fiscal.



-La detención preliminar-

El fiscal Manchego informó que el Ministerio Público no tiene conocimiento sobre una orden de detención contra Edison Vargas. De hecho, el no tener requisitorias generó que el vicepresidente de Fuerabamba fuera puesto ayer en libertad y en calidad de citado.



Por su parte, el comisionado Contreras dijo que mientras no haya una requisitoria, él no podía ser detenido, pues se estaría dando una detención arbitraria. “El fiscal ha dispuesto la citación de Edison a fin de evitar cualquier tipo de detención arbitraria”, dijo a este Diario.