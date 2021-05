Conforme a los criterios de Saber más

El contralor de la República, Nelson Shack, cuestionó la semana pasada el lento avance de las obras de reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero. Sucede que han pasado cuatro años desde que este fenómeno golpeó el país y hasta ahora la reconstrucción sigue en marcha.

“Transcurridos cuatro años de El Niño costero, no es aceptable –más allá de reconocer los esfuerzos desplegados– que solo se haya ejecutado el 37% del total de los recursos asignados al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que superan los S/25.655 millones. Si seguimos esta tendencia, el siguiente gobierno habrá concluido su mandato en el 2026 y la reconstrucción seguirá pendiente”, reprochó Shack en un artículo publicado El Comercio.

Frente a esta situación, El Comercio entrevistó a Amalia Moreno Vizcardo, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), a cargo de las obras en las 13 regiones (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes) afectadas por el mencionado fenómeno.

-¿Cuál es la situación de las obras de reconstrucción?

Para ejecutar este proyecto, se creó en el 2017 un plan de reconstrucción y se estimó que se iba a gastar S/25 mil millones en la reconstrucción, pero el presupuesto que hasta la fecha se nos ha asignado, y que ya hemos transferido a las distintas entidades y que también gastamos como unidad ejecutora, son S/20 mil 348 millones. De este monto, hemos ejecutado S/10 mil 585, que vienen a ser aproximadamente un 52%. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos este avance, pero mas allá de este avance financiero, hay algo que la población dice: “Eso puede ser una cifra fría para mí si es que la obra no se realiza”. Y nosotros hemos sido muy cuidadosos de que tanto las obras, el avance físico, vaya mejor que el avance financiero.

-¿Y en cuánto está el avance físico de las obras?

En este plan de reconstrucción también se nos dio la tarea de ejecutar 11.000 intervenciones. De estas, tenemos 4.255 obras culminadas y 1.647 que están en ejecución. Eso significa un 53% de avance. Es decir, en el avance financiero tenemos un 52%, pero en el avance físico, 53%. Eso es lo que la población siente, porque cuando solamente nos concentramos en cuánto gastaste, no necesariamente estamos viendo cuántas obras hemos finalizado y cuántas estamos ejecutando. Es allí donde nos sentimos orgullosos del trabajo que venimos haciendo porque hemos encontrado este proyecto a fines del 2019, cuando nosotros lo tomamos [Moreno Vizcardo fue designada en el cargo desde ese entonces], teníamos poco más de 1.000 obras culminadas. Y eso supone que tenemos ahora 2.4 veces más de lo que se había hecho del 2019 hacia atrás. En esta gestión de 16 meses, con las políticas de estandarización que hemos implementado y el acercamiento articulado con los gobiernos locales, esto se ha constituido en este avance. Hemos avanzado más que los tres años anteriores.

(Fuente: ARCC)

-Si están en 53% de las intervenciones, todavía les falta la mitad.

Así es. Pero si vamos al paso que vamos, consideramos que hacia el siguiente año estamos culminando con la reconstrucción.

-Y si están así las cifras, ¿cómo se entiende las criticas que ha formulado el contralor Nelson Shack?

Sobre el comentario, tendría que decir que respeto mucho a la Contraloría y estamos trabajando de la mano con ella, pero se reduce en esto: hay un cambio de tendencia. Él está refriéndose a una reconstrucción que ciertamente ha estado adormecida, que de alguna manera había perdido ese impulso que tuvo en sus inicios, en el 2017. Nosotros hemos retomado y repotenciado el trabajo para la reconstrucción, y si midiéramos con el nivel de avance que hemos tenido ahora, ya no es tan triste el resultado como refiere el contralor.

-Pero la diferencia de cifras son marcadas. Usted me acaba decir que han gastado el 52% del presupuesto y el contralor, el 37%, y lo ha dicho esta semana.

Él [Nelson Shack] dice que hemos avanzado el 37% sobre un estimado, pero a ninguna entidad le puedes decir: “yo pienso que vas a gastar tanto y, por tanto, sobre la base de ese estimado, te mido cuánto has ejecutado”. ¿Cómo se mide el avance de gasto de una entidad? Se mide de acuerdo al presupuesto que se la ha asignado materialmente, y materialmente se nos ha asignado no 25 mil millones, yo no tengo ese dinero en este momento, estamos escasos de recursos por esta crisis; nosotros tenemos asignado 20 mil 348 millones. De este monto, el haber ejecutado 10 mil 582 supone el 52%. Yo iría mas allá. Eso puede ser una mirada financiera que hace siempre el contralor con el ánimo de buscar una reacción positiva de parte de los funcionarios para que todos nos reactivemos con fuerza para revertir esta situación. Pero repito, esa es una forma de medida, pero la mejor forma de medir es el avance físico y en esto tenemos un 53%. Voy a pedirle una reunión a la Contraloría para mostrarle las cifras reales del trabajo que venimos haciendo.

-Pero la Contraloría también formula critica respecto a la construcción como tal. En su artículo, el contralor dice que “en lo que va del proceso de reconstrucción con cambios, en Piura, la región más afectada y donde se concentre el 21% del total de intervenciones a nivel nacional, se han identificado y comunicado 820 situaciones adversas que en conjunto pueden ser valorizados en 2.375 millones”. Y agrega: “lamentablemente, dos terceras partes de ellas ni siquiera han merecido algún plan de acción de mitigación o corrección de parte de las entidades ejecutoras y sus responsables”. Aquí está formulando una critica bastante dura.

Nosotros tenemos dos líneas de acción. Una es la que hacemos como entidad ejecutora, y otra, la que financiamos a las municipalidades y a las regiones. Dentro de ello está la región Piura, tanto las municipalidades provinciales y distritales y el Gobierno Regional de Piura. Lo que afirma el controlar, que ha hecho los hitos de control en proyectos valorizados en, no quiere decir que esos 2 mil millones estén mal contratados. Eso no dice el artículo, por lo menos yo no lo he entendido así y no podría decirlo porque no es exacto. He tenido una reunión con el representante de la Contraloría en Piura y me ha señalado que de todos los proyectos que están en proceso, son cinco los que están paralizados. Y si puedes advertir, la nota tiende a decir: sí he hecho mis intervenciones, ¿pero en qué etapa? En la etapa del proceso de contratación. Es ahí donde interviene el control concurrente. No quiere decir que la obra esté mal hecha. No tiene que ver con la calidad de la obra. Hoy [se refiere al viernes 21] hemos hecho una sesión virtual multitudinaria con nueve regiones que han participado, para conversar de cómo se tiene que llevar a cabo los proceso de contratación y también fortalecer el control concurrente, de decirle la importancia de responder, porque cuando él dice: “He hecho 800 hitos de control y solamente la tercera parte...”

-Dos terceras partes...

Eso significa que las entidades no han respondido a los hitos de control. Puede ser que incluso hayan actuado o hayan resarcido este hecho, pero no le responden en un informe. Y eso hay que ir educando a nuestra autoridades, eso es importante. A mí la Contraloría también me hace control concurrente, nos manda nuestros hitos de control y nosotros respondemos en el plazo que nos asigna. No puede generalizarse ni menos afirmarse de que estamos haciendo obras de mala calidad o que las autoridades locales lo están haciendo.

-¿No se han detectado entonces irregularidades en las obras?

Hay, por supuesto que sí hay. No lo puedo negar. El Gobierno Regional de Piura está afrontando una situación difícil por cartas fianzas falsas en este momento, y definitivamente eso perjudica mucho la transparencia de cómo se llevan a cabo esos procesos. Sin embargo, la gran mayoría de procesos no está contaminada por la corrupción y sí están viendo la luz. Los proyectos están culminándose como debe de ser, sobre todo los gobiernos locales, que han sido el gran motor de esta reconstrucción, en su mayoría, no en la totalidad, están haciendo un buen trabajo.

-Al ser la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios la que gestiona los recursos, frente a estas irregularidades, en el caso de Piura, por ejemplo, ¿tiene la facultad para implementar alguna recomendación, alguna directiva para subsanar este problema o depende de las unidades ejecutoras?

Para eso hemos implementado el control concurrente, porque la fiscalización le corresponde a la Contraloría. Nosotros somos financiadores y lo que hacemos es brindar asistencia técnica a las entidades para sacar adelante los proyectos. El órgano fiscalizador es la Contraloría, es la que tiene que recomendar las acciones, el deslinde de responsabilidades correspondientes dentro de la entidad. Nosotros sí pedimos una rendición de cuentas. Lo que no podemos hacer es las veces de la Contraloría y pedir un deslinde de responsabilidades porque si no, estaría duplicando sus funciones.

Hospital de Contingencia de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez” en la región Áncash. Obra garantiza la continuidad de la atención médica mientras se reconstruye el nuevo Hospital de Apoyo de Pomabamba para el cual se estima una inversión de 138 millones 874,545 soles. (Foto: ARCC)

-¿Cuántos casos más han detectado en las 13 regiones que están interviniendo?

No tengo un reporte de la Contraloría para decir esto se ha detectado, generalmente la Contraloría se dirige directamente a las entidades. A mí también me quedó un poco la duda si esos 800 hitos de control están referidos solamente a la región Piura o a nivel nacional. Eso tendría que verificar.

-Volviendo a la finalización de las obras, me decía que el próximo año se concluye todo...

Sí, la única condición para poder llegar a esta meta es el tema financiero. Ojalá que nuestra economía mejore. Este año estamos con varias restricciones, pero nosotros somos optimistas y consideramos que si se trata de trabajo, de compromiso, con la ayuda de las autoridades locales, con el trabajo descentralizado que venimos haciendo y con el apoyo del Poder Ejecutivo podemos lograr que esta reconstrucción sea una realidad al 100%.

- ¿Cómo marchan las obras mediante el convenio de Gobierno a Gobierno? [en junio del 2020, el Perú firmó un acuerdo con Reino Unido para realizar las obras de reconstrucción. Desde ese entonces, la ARCC no solo financia obras, proveyendo el dinero a los gobiernos locales, sino también las ejecuta]

Es importante informar cómo estamos avanzando en el convenio de Gobierno a Gobierno. Esto es una de las razones de por qué se considera que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios está siendo uno de los motores económicos en nuestro país. Pese a que en plena pandemia, porque todos los avances que estoy comentado han sido en esta situación, prácticamente mi gestión se ha dado en pandemia, firmamos un convenido a fines de junio del año pasado y hasta la fecha tenemos 18 contratos suscritos por un monto aproximado de 3 mil 726 millones de soles. Y en esta semana, estamos suscribiendo 7 paquetes. Dentro de estos paquetes hay 27 proyectos de 1538 millones. Ahorita, en mayo, en estos días que viene, vamos a suscribir entre el 25 de mayo y el 26 de mayo vamos a suscribir proyectos que van a significar un antes y un después de esta gestión.

(Fuente: ARCC)

-Para finalizar, ¿qué incluyen esos paquetes?

Hospitales, también tenemos el tratamiento integral del río Casma y Huarmey. Esto solo en mayo, y en en la primera quincena de junio también vamos a firmar 10 proyectos de aproximadamente S/2 mil 211 millones. No paramos. Estamos trabajando con mucho compromiso y esto hace que el compromiso inicial que teníamos como Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que era ejecutar 118 proyectos y dentro de esto, con el convenio de Gobierno a Gobierno, teníamos 74 colegios y 15 establecimiento de salud. Ambos van a tener contrato firmado al 100% este mes de mayo. Este mes las obras van a estar en ejecución. En soluciones integrales [incluyen obras de defensa ribereñas, reservorios y reforestación], como son proyectos más grandes, ahí sí seguimos en camino. Tenemos que hacer 17 ríos, cinco quebradas y siete drenajes. Hasta el momento, hemos firmado cinco ríos, que ya tienen también contrato que están en plena ejecución, dos quebradas y los drenajes que están en pleno estudio en este momento.

Colegio Jesús Nazareno, en el distrito de Chocope, provincia de Ascope, La Libertad, requirió una inversión de S/ 10.2 millones. La institución educativa cuenta con 16 aulas modernas totalmente equipadas y beneficiará a más de 430 alumnas y alumnos. La infraestructura está acondicionada para recibir estudiantes con habilidades especiales. (Foto: ARCC)

ARCC inauguró tres bocatomas en el distrito de Oyotún provincia de Chiclayo, región Lambayeque, para irrigar más de 1,500 hectáreas de arroz, azúcar y otros productos. (Foto: ARCC)

