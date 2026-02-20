Arequipa: despliegan maquinaria pesada y equipos técnicos en distritos más afectados por lluvias

Resumen

La maquinaria ya se encuentra trabajando en el asentamiento humano Señor de los Milagros, donde realiza la limpieza y remoción de lodo y piedras que obstruían calles y accesos.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que ha desplegado maquinaria pesada y equipos técnicos especializados en los distritos más afectados por las intensas lluvias que azotan la región Arequipa, con el objetivo de remover escombros, restablecer el tránsito y proteger a las familias perjudicadas tras la activación de quebradas.

