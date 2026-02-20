Arequipa: despliegan maquinaria pesada y equipos técnicos en distritos más afectados por lluvias

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que ha desplegado maquinaria pesada y equipos técnicos especializados en los distritos más afectados por las intensas lluvias que azotan la región Arequipa, con el objetivo de remover escombros, restablecer el tránsito y proteger a las familias perjudicadas tras la activación de quebradas.

A través del Programa Nuestras Ciudades (PNC) y su Unidad Básica Operativa (UBO), el sector envió un cargador frontal y un volquete al distrito de Cayma. La maquinaria ya se encuentra trabajando en el asentamiento humano Señor de los Milagros, donde realiza la limpieza y remoción de lodo y piedras que obstruían calles y accesos. Estas acciones se ejecutan en estrecha coordinación con la municipalidad distrital y beneficiarán a 1.500 vecinos.

De igual manera, en el distrito de Chiguata se dispuso el envío de un cargador frontal y dos volquetes para intensificar las labores de limpieza en las zonas más comprometidas, para proteger a cerca de 500 pobladores. La intervención busca reducir riesgos, prevenir mayores daños y evitar que nuevas precipitaciones agraven la situación de viviendas e infraestructura básica.

“Nuestra prioridad son las familias que hoy requieren apoyo urgente para recuperar la seguridad y tranquilidad en sus hogares”, afirmó el ministro Wilder Sifuentes.

Asimismo, un equipo técnico especializado se trasladará desde Lima para supervisar las intervenciones en campo y apoyar en la evaluación de medidas adicionales de apoyo, como una posible entrega de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a las familias damnificadas.