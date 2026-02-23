“Arequipa está a punto de llegar a una catástrofe”: Los daños y avisos para hoy de lluvias intensas en la costa y sierra

Las lluvias en la costa y sierra del Perú siguen azotando intensamente su nivel en las últimas semanas. Dos regiones que han padecido algunas de las peores consecuencias son Arequipa y Piura, donde la semana pasada hubo fallecidos: dos en la localidad del sur y uno en la del norte. El Comercio conversó con Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa, quien confesó que la situación en su región “es muy delicada”.

“ Tenemos afectaciones muy serias y severas. La provincia de Arequipa está a punto de llegar al extremo de una catástrofe . Según el último reporte del COER regional, en la provincia tenemos 4.231 afectados y 89 damnificados. En cuanto a viviendas, 1.229 afectadas y 44 inhabitables. Las vías de transporte afectadas suman 125,23 km“, detalló.

En la semana que acaba de culminar, Moisés Salomón Gamio Manchego de 42 años, perdió la vida tras ser impactado por un rayo en el sector El Cural, distrito de Uchumayo. Otra víctima fue una de aproximadamente 70 años, quien fue arrastrada por el lodo en el sector de Palpata, zona alta del distrito de Cayma. Las autoridades todavía no han podido confirmar su identidad.

Por el momento, 16 distritos de la provincia de Arequipa han sido declarados en emergencia. “Hemos pedido la ampliación de emergencia a trece distritos. Pero también tenemos daños en las otras provincias. En Camaná, por ejemplo, hay 200 personas afectadas; en Caravelí, 347; en Castilla, 630; y en Caylloma, 99. Por eso pedimos al Ejecutivo la declaratoria en emergencia de toda la región. Si el Ejecutivo quiere manejar el presupuesto, que lo maneje, pero que haya una intervención como corresponde ”, sostuvo Sánchez.

MÁS DE 75 UNIDADES DE MAQUINARIA OPERAN EN TODA LA REGIÓN AREQUIPA PARA ATENDER EMERGENCIAS POR LLUVIAS. Foto: COER Arequipa.

Por otro lado, la autoridad indicó que los ciudadanos de la provincia de Arequipa que invadieron las torrenteras tienen responsabilidad del problema del drenaje en la localidad, porque no habrían permitido que el agua circule.

“Hay que decirlo con nombre propio: Los pobladores que han invadido las torrenteras y las municipalidades que les permitieron hacerlo y construir tienen responsabilidad, porque las torrenteras son los principales drenajes. Hemos encontrado esto en la torrentera del Chullo en Yanahuara, que ha sido el epicentro de la afectación. Hemos solicitado a las autoridades que se respeten las normas”, expresó.

El gobernador pidió al Ejecutivo —a través del Indeci y los ministerios de Vivienda y de Agricultura— que se coordine y ponga a disposición la maquinaria amarilla y equipos de atención en la región para asistir rápidamente a los afectados.

Situación en Piura

De acuerdo con el último reporte de emergencias del COER Piura del domingo, en la región hay 1.290 personas damnificadas y 10.112 afectados. En cuanto a las viviendas, existen 42 destruidas, 4.372 afectadas y 517 declaradas inhabitables.

Lamentablemente, el 16 de febrero, Ulises Morales Márquez de 53 años, falleció al intentar cruzar la quebrada Sol Sol, la cual presentaba un caudal elevado, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón.

Aviso de lluvias intensas e incremento de temperatura en la costa y sierra

De acuerdo al Aviso N° 055 del Senamhi, entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero, continuarán las precipitaciones, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. “Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”, informa la institución.

Bono será para familias damnificadas tras lluvias en Arequipa. Foto: Ministerio de Vivienda.

Además, se esperan lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad en la costa de Tumbes y Piura, y lluvia de ligera intensidad en el resto de la costa. “El lunes 23 de febrero se esperan acumulados de lluvia entre los 20 y 40 mm/día en la costa norte, entre 16 y 30 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 25 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 25 mm/día en la sierra sur”, precisa el Senamhi.

Así también, la institución informa que, desde el lunes 23 al miércoles 25 de febrero, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la costa de moderada a extrema intensidad.

“El lunes 23 de febrero se prevén temperaturas máximas entre 30°C y 37°C en la costa norte, valores entre 29°C y 32°C en la costa centro y valores entre 28°C y 36°C en la costa sur“, indicó.

Temperatura registrada el domingo 22 entre las 13:00 y 14:00. Fuente: Senamhi.

Entre las 13 y 14 horas de ayer, Lima Metropolitana registró temperaturas altas de acuerdo con el registro del Senamhi. Los picos ocurrieron en Carabayllo con 33°C, Ancón con 33°C y La Molina y San Juan de Lurigancho con 31°C.

El Niño Costero regresa en marzo y pondrá a prueba la prenvención

Un nuevo episodio de El Niño Costero llegará al Perú en marzo. Ese es el último pronóstico emitido por la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), en base al análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas hasta la fecha. De acuerdo con su comunicado, dicho evento persistirá hasta noviembre del presente año.

“Es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio. En este contexto, la Comisión Multisectorial del ENFEN dispone la activación del Estado de ‘Alerta de El Niño Costero’”, señala el comunicado.

Enfen prevé que, desde marzo, podrían darse condiciones cálidas débiles asociadas a un posible fenómeno de El Niño costero también débil. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

Por otro lado, el Enfen precisó que en el Pacífico central (región Niño 3.4), la condición neutra es más probable que continúe hasta mayo del 2026. En tanto, a partir de junio, es más probable que El Niño se desarrolle en esta región con magnitud débil.

En diálogo con El Comercio , el ingeniero Luis Vásquez Espinoza , vocero del ENFEN, indicó que en comunicados anteriores ya se indicaba la posible presencia de un Niño en los próximos meses, como abril. S in embargo, resaltó que ya existen indicios vinculados a la evolución de la temperatura del mar y los modelos de las diferentes agencias nacionales e internacionales que dan mayor sustento a la ocurrencia de dicho evento, a partir de marzo.

“El ENFEN, al hacer sus análisis, encontró que el calentamiento ya se iniciaría en marzo y este duraría hasta noviembre. Ahondando un poco las características de este posible cambio de calentamiento, se vio que en julio podría escalar a moderado, o sea, pasar a ser un poco más caliente de lo que se había previsto en el comunicado anterior. Es por eso que pasamos de vigilancia a una alerta”, detalló.

Cabe mencionar que la Comisión Multisectorial del ENFEN emitirá un próximo comunicado oficial sobre el desarrollo de este escenario el viernes 27 de febrero.