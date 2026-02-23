Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las lluvias en la costa y sierra del Perú siguen azotando intensamente su nivel en las últimas semanas. Dos regiones que han padecido algunas de las peores consecuencias son Arequipa y Piura, donde la semana pasada hubo fallecidos: dos en la localidad del sur y uno en la del norte. El Comercio conversó con Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa, quien confesó que la situación en su región “es muy delicada”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Arequipa está a punto de llegar a una catástrofe”: Los daños y avisos para hoy de lluvias intensas en la costa y sierra
Perú

“Arequipa está a punto de llegar a una catástrofe”: Los daños y avisos para hoy de lluvias intensas en la costa y sierra

Carnavales de Ayacucho: una fiesta que resiste y abre paso al destino que todo peruano debería conocer
Viajes

Carnavales de Ayacucho: una fiesta que resiste y abre paso al destino que todo peruano debería conocer

Lluvias en Arequipa: colapsan torrenteras y desbordes dañan viviendas en Cayma y Cerro Colorado
Arequipa

Lluvias en Arequipa: colapsan torrenteras y desbordes dañan viviendas en Cayma y Cerro Colorado

Último temblor en Perú hoy, domingo 22 de febrero: Dónde fue, magnitud y más según IGP
Perú

Último temblor en Perú hoy, domingo 22 de febrero: Dónde fue, magnitud y más según IGP