El titular de la Dirección de Salud Ambiental (Desa) de Arequipa, Zacarías Madariaga, explicó que el trabajo que realiza el equipo humanitario a cargo del recojo de cadáveres producto del COVID-19 se está complicando por el aumento de fallecimientos en casas y la vía pública, por lo que resulta necesario incrementar las brigadas.

Agregó que en las dos últimas semanas se ha incrementado la cantidad de levantamientos de cadáveres llegando de 4 a 5 por día.

“Nosotros estamos trabajando con tres equipos humanitarios de la Red Arequipa-Caylloma aparte de los que están en los centros de salud que son alrededor de ocho más. En Arequipa tenemos cerca de 11 de estas brigadas”, acotó.

Explicó que cada uno de estos grupos de trabajo lo conforman siete personas: el médico, un técnico que hace la desinfección del cadáver, el chofer de la camioneta y cuatro operadores que se encargan de cargar al fallecido.

“El trabajo que realiza el equipo humanitario se está complicando, por ello es necesario solicitar que se incrementen al menos dos grupos más”, sostuvo Madariaga.

Asimismo, hizo la exhortación a las municipalidades para que den las facilidades a los familiares de los fallecidos por coronavirus, a fin de darles cristiana sepultura en los cementerios distritales.

“Es una deficiencia que actualmente nos tiene preocupa porque no apoyan los municipios simplemente por una ignorancia sanitaria. Ellos no quieren aceptar un cadáver por COVID-19 cuando en realidad no tiene ningún tipo de contaminación”, remarcó.

En el caso de los fallecidos en los nosocomios se hace de manera independiente tanto en EsSalud como el hospital Honorio Delgado.

En la región Arequipa, a la fecha se contabilizan 7,234 casos positivos y 264 fallecidos por COVID-19 con una letalidad de 3,65%, según el Ministerio de Salud (Minsa).

