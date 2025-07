Un joven identificado como Alexander Checa Montalvo, de 27 años, falleció en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa, en medio de los enfrentamientos entre mineros artesanales e informales y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Se trata de la primera víctima mortal desde el inicio del paro minero que mantiene bloqueadas varias vías en el sur del país.

Según informó a RPP el gerente regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, el joven ingresó al Centro de Salud de Chala con una herida en el pecho y fue declarado muerto poco después. El cuerpo fue trasladado a la morgue, pero la causa exacta del deceso aún no ha sido confirmada, ya que se espera la llegada del médico legista desde otra localidad.

De acuerdo con Juan Chipana Joaquira, tío del fallecido, Checa Montalvo no participaba en la protesta. “Era taxista. Nosotros no sabíamos que había ese enfrentamiento, solamente lo encontramos muerto donde ya había fallecido. No sabemos cómo lo han matado”, declaró. El familiar lamentó que se haya confundido a un civil ajeno a las manifestaciones con los manifestantes.

Enfrentamientos entre policías y mineros informales en Chala, Arequipa. Foto: Darío Román

El joven vivía en Arequipa junto a sus tíos y era soltero. Su madre estaría en camino a Chala para recoger el cuerpo, según confirmó su familia.

El hecho ocurrió tras la intervención de la Policía para liberar un tramo bloqueado de la Panamericana Sur, lo que derivó en enfrentamientos con mineros de Confemin y Fenamarpe.

La jornada dejó al menos seis heridos: tres pobladores y tres policías. Además, se reportaron niños afectados por los gases lacrimógenos utilizados durante la intervención.

Videos difundidos en redes sociales muestran a familias completas afectadas dentro de sus viviendas, mientras la Policía intentaba dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas desde aproximadamente las 9:40 a.m.

La Defensoría del Pueblo y otras entidades han solicitado una investigación inmediata y el respeto irrestricto a los derechos humanos en la zona.