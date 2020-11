Ciudadanos arequipeños participaron de la marcha nacional contra la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como presidente de la República. Los manifestantes se dieron cita en la plaza de armas de la Ciudad Blanca.

Desde distintos puntos de la ciudad, las personas llegaron hasta la plaza de armas, donde elevaron su voz de protesta contra el Gobierno de Manuel Merino.

“Que nuestra rabia se convierta en un voto responsable”, fue lo que se pudo leer en uno de los carteles que portaban los manifestantes.

Hasta un muñeco alusivo al COVID-19 se unió a la Marcha Nacional contra el gobierno de Manuel Merino (Foto: captura de pantalla)

NO SERÁN REPLEGADOS

En horas de la tarde de ayer, el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), comandante PNP Martín Ocampo Aguirre, informó que los 500 efectivos no replegarán a los manifestantes, siempre que no alteren el orden público o atenten contra la propiedad pública y privada.

Indicó que tras la reunión con la Defensoría del Pueblo, conciliaron para que los ciudadanos continúen con su derecho de protesta, pero sin causar desmanes.

Asimismo, los manifestantes indicaron que la protesta no es en defensa de Martín Vizcarra, sino en contra de la vacancia presidencial en medio de la pandemia y el impacto de la crisis política en todo el Perú.

