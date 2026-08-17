El tránsito continúa interrumpido en Arequipa por intensas lluvias y huaicos. Foto: composición EC
El tránsito continúa interrumpido en Arequipa por intensas lluvias y huaicos. Foto: composición EC
Por Redacción EC

Perú en emergencia. Además de las lluvias que inundaron un bypass en Villa María del Triunfo y afectaron varios colegios, obligando a retomar las clases virtuales este lunes, un huaico de gran magnitud cayó en Arequipa y afectó parte de la Panamericana Sur. El deslizamiento dejó varados a más de 300 camiones y entre 11 mil y 12 mil personas.

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