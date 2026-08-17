Perú en emergencia. Además de las lluvias que inundaron un bypass en Villa María del Triunfo y afectaron varios colegios, obligando a retomar las clases virtuales este lunes, un huaico de gran magnitud cayó en Arequipa y afectó parte de la Panamericana Sur. El deslizamiento dejó varados a más de 300 camiones y entre 11 mil y 12 mil personas .

Los vehículos de carga pesada quedaron atrapados entre el lodo y las piedras, intensificando el bloqueo en el tramo comprendido entre Ocoña y Quebrada Honda.

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Según Martín Ojeda, gerente general del gremio de transporte interprovincial, los trabajos que se vienen realizando en la zona son insuficientes y no han permitido restablecer la vía.

“Los buses se han quedado inmovilizados, tanto de ida como de vuelta. Lamentablemente, los trabajos no han avanzado y hay un estado de desesperación. También hay deslizamientos en un promedio de 40 kilómetros desde el huaico principal”, señaló ante RPP.

Ojeda también advirtió que las máquinas utilizadas son “obsoletas” y pidió mayor presencia policial en los puntos críticos, así como acelerar las labores de limpieza para restablecer el tránsito.