Los pacientes con cáncer se sienten abandonados. Desde que se decretó el estado de emergencia sanitaria, el pasado 15 de marzo, la atención en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren-Sur) se afectó. El hospital, ubicado en Arequipa y donde se da tratamiento al cáncer, era autosostenible, cada mes recaudaban un promedio de S/ 250.000 por Recursos Directamente Recaudados (RDR), pero ahora solo generan el 25 % de ese monto. La mitad de los pacientes que dejaron de atender, provenían de otras regiones como, Cusco, Tacna, Moquegua, Apurímac, Puno y Madre de Dios y otros han abandonado su tratamiento, por temor a contagiarse con el virus.

La falta de recursos afectó directamente al salario de médicos y enfermeras que están contratados por CAS y servicio por terceros. En menos de cuatro días culmina el contrato de más 30 médicos, oncólogos, cirujanos, pediatras y unas ocho enfermeras. Algunos de ellos, no reciben sueldo desde hace dos meses. Si no se atiende la problemática, las áreas de Oncopediatría, Radioterapia, Laboratorio Clínico, Imagenología y Central de Esterilización serian cerrados, por falta de personal especializado.

Menos recursos.

El vicepresidente del Cuerpo Médico, Claudio Mengoa, indicó que esta situación fue advertida al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) desde hace dos meses, pero no fueron atendidos. La Gerenta del Iren-Sur, Berenice Rodríguez, evaluó las partidas presupuestales y podrían disponer S/ 2 millones del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos (SISMED), pero no pueden modificarlo, a menos que tengan autorización del Ministerio de Salud (MINSA). Si no se mantiene a los especialistas, más de 60 pacientes con cáncer que reciben tratamiento serán afectados.

Claudio Mengoa, pidió al GRA, gestionar ante el Ministerio de Economía la apertura de estas plazas para asegurar la permanencia de los especialistas. Esta situación se ha preocupado a los pacientes y familiares. Por es razón este jueves, un grupo de padres salieron a protestar por más presupuesto. Luzmarina Arsaca, tiene a su hijo de tres años y que recibe tratamiento para la leucemia. Ella pidió al gobierno regional que los ayuden con recursos para evitar que lo especialistas se vayan.

“Entendemos que el COVID-19 se lleva el presupuesto y que la gente se muere por COVID, pero también se muere por cáncer. Si nos quedamos sin los médicos y enfermeras, los pacientes que tienen el diagnóstico, no recibirán tratamiento y su enfermedad seguirá avanzando”, manifestó el oncólogo clínico, Víctor Begazo.

Soluciones.

Tras la protesta de médicos y familiares de pacientes, el gerente general del GRA, Gregorio Palma, informó que se continuará contratando al personal de salud para atender a todos los pacientes del Iren-Sur, descartando que se vaya a suspender algunos servicios. El funcionario mencionó que se realizará una incorporación financiera para ejecutar S/ 1 millón de los saldos de balance del año 2019 del Iren-Sur, a fin de continuar pagando al personal médico, sin afectar la atención de los pacientes y el suministro de medicamentos.

Palma dice que en ningún momento pensaban dejar de atender las necesidades del Iren-Sur. “En el 2019 adquirimos el segundo tomógrafo más moderno del Perú, con el que se viene atendiendo a todos los pacientes con cáncer no solo de Arequipa, sino del sur del Perú. Este año vamos a seguir adquiriendo importante equipamiento médico para modernizar y ampliar los servicios”, finalizó.

