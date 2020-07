En su llegada a la región de Arequipa, el presidente Martín Vizcarra fue abordado por un grupo de profesionales en salud que realizaron una protesta exigiendo más equipos de protección personal, oxígeno, duchas y médicos que ayuden a cubrir la alta demanda de pacientes infectados con coronavirus. Críticas también fueron dirigidas para el gobernador regional, Elmer Cáceres.

Ocurrió luego de que el mandatario salió de su inspección en el Hospital Cerro Juli, donde se topó con la protesta del personal médico por la también falta de implementos para atender a pacientes COVID-19.

“Ya no hay pacientes en emergencias, ustedes han visto a todos los pacientes tirados ahí, pasando frío y ahora el presidente no va a encontrar ningún paciente. Los han metido en una carpa a todos. Todos están metidos ahí. No hay médicos, no hay personal que los vea. Están abandonados.”, declaró una profesional de salud.

ELMER CÁCERES

Los descargos también fueron dirigidos hacia el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien fue duramente criticado.

“¡Basta de mentiras! ¡Los pacientes se mueren! ¡Llica incapaz!”, eran los gritos que vociferaban familiares de pacientes COVID-19 que también se unieron a la voz de protesta.

