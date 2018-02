Arequipa: prefecto renuncia por discrepancia con PPK

El prefecto regional de Arequipa, Daniel Lozada Herrera, renunció esta mañana a su cargo por, según sus propias palabras, discrepancias en la forma de gobernar de presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Sus desacuerdos con el presidente se dan por cómo afronta los problemas sociales en país. Aseguró que no está de acuerdo como el Estado trata el problema de los agricultores. El ex funcionario explicó que en momentos de crisis apoyó al presidente, como cuando se dieron a conocer los presuntos vínculos con Odebrecht, en el proceso de la vacancia, e incluso cuando indultó al ex presidente Alberto Fujimori.

“No puedo tolerar que no se escuche al pueblo. Tenemos que ser más humanos al sentir de la población. Dar mayor atención a las provincias ", indicó. También lamentó que Kuczynski haya hecho a un lado a sus bases y a los que trabajaron en la campaña electoral no hayan sido considerados en los diferentes puestos. "Mi renuncia es irrevocable”, apuntó.

Lozada Herrera ha negado que su salida sería tenga intereses políticos. No obstante, desde octubre de 2017 esté afiliado formalmente a la agrupación política regional Juntos Por el Sur.

Daniel Lozada permaneció en el cargo por 13 meses. Antes estuvo Carlos Enrique Mantegazza, quién permaneció solo cuatro meses.