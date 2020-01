Un hombre golpeó e intentó apuñalar a su pareja en el interior de la vivienda que compartían desde hace un año. El hecho ocurrió en la Mz. D. de la Ampliación La Tomilla, distrito de Cayma, región Arequipa, la noche del últimos viernes.

De acuerdo al diario Correo, la víctima de iniciales D.G. (29), quien es estudiante de Medicina, resultó con una serie de hematomas y heridas en sus manos, brazos, espalda y cuello luego que su pareja Meison Andrés Moya Montaño (24), de nacionalidad venezolana, intentara acuchillarla en presencia de su hija de 10 años.

La víctima detalló que la agresión ocurrió alrededor de las 11 p.m. del viernes cuando ella llegó de una reunión de trabajo, los celos habrían sido el detonante. “Me agarró de los cabellos, me arrastró y golpeó en el coxis. Luego cogí una tijera para defenderme, pero me la quitó y me intentó apuñalar en el pecho (...) a mi hija (de 10 años) la encerró en su cuarto porque vio todo lo que hacía”, detalló D. G.

Se conoció que Meison Moya, quien trabaja como obrero para la Municipalidad de Socabaya, amenazó de muerte a su pareja si lo denunciaba. Pese a ello, la joven reportó la agresión en la dependencia de Acequia Alta. Hasta el momento el sujeto no ha sido detenido.