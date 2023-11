Este lunes se cumplieron seis meses de la tragedia que provocó la muerte de los 27 obreros de la Minera Yanaquihua SAC., ubicada en la provincia arequipeña de Condesuyos. El 6 de mayo pasado ocurrió un incendio, provocado por un corto circuito, en el túnel de la mina Esperanza I. Los 27 trabajadores quedaron atrapados a unos 100 metros de profundidad y fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono.

A medio año de ocurrido el hecho los familiares de los mineros salieron a reclamar contra Ministerio Público y la empresa Yanaquihua SAC. Los deudos señalaron que la fiscalía hasta el momento no ha formalizado una investigación penal ni ha identificado a los responsables. De la misma forma acusaron a la empresa minera de no cumplir con la indemnización a los familiares.

Este lunes se inició con la entrega de los cuerpos de los fallecidos en la mina Yanaquihua a sus familiares. (Foto: Zenaida Condori)

Francisco Idme Mamani, hermano de Federico Idme Mamani (uno de los fallecidos) señaló que los familiares se encuentran indignados porque no son escuchados por las autoridades. Dice que han presentado documentos a diferentes instituciones como la Gerencia Regional de Energía y Minas, el Gobierno Regional, la Comisión de investigación del Consejo Regional y al Ministerio Público para que les informen sobre las acciones que han realizado, pero solo obtienen respuestas negativas.

Reclamos

“Nos indigna que a seis meses de las muertes no se abra una carpeta fiscal, hay huérfanos, viudas y padres de la tercera edad que reclaman justicia y que se sancione a los responsables. En esta mina hubo 50 observaciones en salud y seguridad, pero hasta el momento a nosotros no se nos ha informado. Estos hechos nos hacen dudar, parece que nos están trabajando al cansancio, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para exigir justicia”, manifestó Francisco Idme.

María Huahuacapa Bernedo, prima hermana de los hermanos fallecidos: Ceferino y Jesús Huahuaccapa García, contó a El Comercio que en todo este tiempo han sido maltratados por la empresa minera. Explicó que la trabajadora social, representante de la empresa, no les dio las facilidades para el trámite del cobro de los seguros y desinformaba a los familiares. Aseguró que desde el inicio la empresa minera les ha puesto trabas.

(Foto: Gore Arequipa)

“Nos prometieron dar un apoyo social, económico y psicológico y no cumplieron. Para recuperar los gastos de sepelio ha sido un vía crucis. No hubo facilidades para cobrar los beneficios de la aseguradora, el SCTR y el Seguro de Vida Ley. La carta de liberación de la CTS nos dieron después de cinco meses, a tanta insistencia. Al inicio no tenían la voluntad de depositar la liquidación de beneficios sociales y cuando lo hicieron calcularon mal y tuve que hacer una denuncia a Sunafil. Hasta el momento no hay una indemnización de la empresa por el accidente del trabajo”, declaró a este medio María Bertha Huahuacapa.

Investigación

Un grupo de familiares de las víctimas están buscando que la empresa sea acusada por el delito de homicidio culposo. María Huahuacapa dijo que el abogado que representaba a ocho familias afectadas renunció hace dos semanas y están sin un representante legal. No obstante, exigieron a la fiscalía que formalice la investigación contra los responsables.

La investigación está a cargo del fiscal Giovanni Mattos Palza de la fiscalía provincial Mixta de Condesuyos. En conversación con El Comercio señaló que la investigación preliminar se realizó en coordinación con el área de homicidios de la Divincri de Arequipa. Hasta el momento han tomado 37 declaraciones, al personal que estuvo laborando ese día, a los ingenieros de seguridad, a los representantes de la minera Yanaquihua y a los representantes da la contrata Sermigold S.A.C.

Fotos tomadas el año pasado muestran cómo se trabajaba dentro de la mina Yanaquihua, ubicada en el distrito del mismo nombre, provincia de Condesuyos, en Arequipa.

El fiscal provincial explicó a este medio que realizaron una inspección técnico pericial dentro de la labor minera donde se originó el incendio, fue a los 10 días de ocurrido el accidente. Luego recabó documentación de Medicina Legal y solicitó información a diferentes instituciones como Energía y Minas, Sucamec, Sunafil, a la empresa minera, entre otros. Los abogados y familiares de las víctimas pueden tener acceso a la investigación.

Toda la información recabada ahora será analizada. El fiscal aclaró que se encuentran en una etapa de investigación preliminar y por sus características es un caso complejo. La carpeta consta de más de 3.000 folios y por ser complejo tiene ocho meses de plazo para la investigación preliminar y para enero de 2024 el fiscal recién emitiría una decisión.

“Se entiende la preocupación que tienen los familiares en cuanto al avance del caso, pero debo decir que sí se han hecho diligencias importantes para poder esclarecer las circunstancia en las que se produjo este evento. Confíen en las autoridades encargadas de la investigación. Cuando se termine el trabajo de análisis de información, se tomará una decisión de fondo. Se puede formalizar la investigación preparatoria o se puede emitir una acusación directa”, declaró el fiscal Giovanni Mattos.

Este año han ingresado 530 casos a Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos y la alta carga laboral también es una razón por la cual el caso avanza de manera lenta. Por ser complejo no tiene prioridad ni trato especial. Además, el fiscal puntualizó que una cosa es la investigación punitiva que realiza el Ministerio Público y otra cosa es la reparación del daño civil. Dice que la empresa debería cumplir con su obligación al margen de la investigación.

Respuesta

Por su parte, la empresa Minera Yanaquihua señaló que desde el primer momento brindó el soporte económico, asistencia social y legal a los familiares de los trabajadores fallecidos. La empresa aseguró que producido el siniestro realizaron los trámites correspondientes ante las autoridades policiales, judiciales y sectoriales para el sepelio y traslado de los fallecidos a sus lugares de procedencia. Además, que brindó apoyo económico para los gastos de sepelio y posteriormente asistieron a los deudos en los tramites de indemnización de los seguros de Vida Ley y el SCTR - Pensión, sin embargo, dos familias optaron por realizar sus trámites directamente.

“En la actualidad se ha logrado que las compañías de seguros, respecto al Seguro de Vida Ley, otorguen la indemnización por muerte accidental a 21 familias de las 27. Asimismo, hemos asistido en la presentación de 23 expedientes, para la solicitud de pensiones de sobrevivencia cubiertos por la póliza de SCTR, logrando a la fecha que dos familias reciban su pensión”, indicó a este medio la minera Yanaquihua.

Desde la empresa también informaron que decidieron apoyar de forma solidaria durante cuatro meses a todas las familias con un monto mensual que venían percibiendo los trabajadores. Este apoyo se brindó desde el mes de mayo al mes de agosto del año en curso, siendo beneficiadas 26 familias. Una familia se negó a recibir el apoyo.