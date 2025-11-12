Un trágico accidente vehicular ocurrió la madrugada de hoy, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa, cuando un bus de la empresa Llamosas se despistó y cayó a un abismo dejando 16 muertos y 49 heridos, según la Policía de Carreteras.

La unidad vehicular que partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, chocó violentamente con una camioneta. Las causas del impacto aún son desconocidas.