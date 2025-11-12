Accidente en Arequipa EN VIVO | Últimas noticias tras la caída de un bus a un abismo en la provincia de Camaná
A esta hora de la mañana, personal de de emergencia, bomberos y la Policía Nacional realizan labores de rescate de las víctimas y traslado de heridos a diferentes centros de salud.
De acuerdo con las primeras informaciones, la unidad vehicular, que partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, chocó violentamente con una camioneta y terminó a más de 50 metros de la vía. Las causas del impacto aún son desconocidas.
Tragedia en Arequipa. Un accidente vehicular ocurrió la madrugada de este miércoles 12 de noviembre, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa, cuando un bus de la empresa Llamosas se despistó y cayó a un abismo dejando 37 muertos y 24 heridos, según el gerente regional de Salud, Walter Oporto a RPP.
La Policía se encuentra a la espera de la llegada del fiscal de turno para proceder con el levantamiento de los cuerpos de los fallecidos.