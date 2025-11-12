La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que el bus que se accidentó la madrugada de este miércoles en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná (Arequipa), tenía autorización regional emitida por el Gobierno Regional de Arequipa. Por ello, su fiscalización no correspondía de manera directa a la Sutran.

El vocero de la entidad, Carlos Brusso, explicó en diálogo con Canal N que la unidad de la empresa Llamosas, que cubría la ruta Chala–Arequipa, contaba con un título habilitante de transporte regional. Aunque el vehículo transitaba por la carretera Panamericana Sur, una vía nacional, el permiso fue otorgado por la autoridad regional.

Brusso indicó que la supervisión y control de estos vehículos corresponde a la Gerencia de Transportes del Gobierno Regional, dado que no se trata de rutas interprovinciales nacionales.

Añadió que, si bien la Sutran no fiscaliza directamente las unidades con rutas regionales, personal de su oficina desconcentrada en Arequipa fue desplazado a la zona del accidente para brindar apoyo a los familiares de las víctimas y a las autoridades competentes.

En cuanto al monitoreo de velocidad, el vocero precisó que la Sutran solo controla las unidades que operan rutas de ámbito nacional, las cuales deben contar con dispositivos GPS y están sujetas a controles mediante cinemómetros.

En el caso de los buses regionales, incluso si circulan por vías nacionales, el control técnico y de velocidad recae en los gobiernos regionales.

Finalmente, la Sutran reiteró que mantiene supervisión en tiempo real de más de 26 mil unidades interprovinciales nacionales, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

Asimismo, expresó sus condolencias a los deudos del accidente y reafirmó su disposición para colaborar con las investigaciones que buscan esclarecer las causas del siniestro ocurrido en Ocoña, que dejó 36 fallecidos y 24 heridos, según informó el gerente regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, a América Noticias.