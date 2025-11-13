Continúan las investigaciones en torno al accidente en Arequipa, donde un bus cayó a un abismo y dejó 36 muertos y 24 heridos. La Fiscalía Penal de Camaná ha solicitado la detención judicial en flagrancia de Henry Apaclla Ñaupari, de 35 años, quien habría impactado su camioneta contra el ómnibus interprovincial y causado este trágico suceso.
La fiscal adjunta al provincial Sandra Pérez Infantas precisó que el chofer es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado en concurso ideal con el delito de lesiones culposas.
¿Qué arrojó el dosaje etilo?
La magistrada precisó que luego de realizar el dosaje etílico a Apaclla Ñaupari, este arrojó la medida de 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de la evaluación, sin embargo, la muestra fue tomada después de seis horas del hecho, por lo que se requerirán exámenes auxiliares y un retrospectivo del dosaje etílico.
El Ministerio Público señaló que aún está en espera del informe técnico de tránsito que realiza la policía especializada que determinará las causas del hecho, la realización de pesquisas al vehículo, entre otras investigaciones.
Luego de estar internado en el hospital de Camaná, el acusado permanece ahora bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, será trasladado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.
Lista de heridos y su actual estado de salud en el hospital de Camaná
- Eva Luz Choque Zanga (30 años): policontusa por accidente con trauma abdominal.
- Niño (8 meses): policontuso por accidente de tránsito.
- Niño (4 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Richard Paredes Quispe (30 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Rogelio Poma Carhuas (30 años): policontuso por accidente de tránsito. Referido al Hospital Honorio Delgado a las 06:35 horas.
- F.S.G.G. (8 años): policontuso por accidente de tránsito. Referido al Hospital Honorio Delgado a las 06:35 horas.
- Elizabeth Lunasco Quintana (30 años): policontusa por accidente de tránsito, TEC en evolución.
- Gladys Lunas Curo (36 años): policontusa por accidente de tránsito.
- Liliana Valdivieso Yáñez (35 años): policontusa por accidente de tránsito.
- Nelly Pacari Vizcarra (37 años): policontusa por accidente de tránsito, TEC en evolución. Referida al Hospital Honorio Delgado a las 06:35 horas.
- Bertz Zonco Huarcapa (25 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Víctor Hugo Velito Ponce (23 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Lucy Alejandrina Gómez Arpasí (45 años): policontusa por accidente de tránsito.
- Henry Bandi Rey Apaclla Raupari (35 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Eduardo Antonio Gáspar de Apaza (40 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Yesenia Zegarra Miranda (37 años): policontusa por accidente de tránsito, TEC en evolución. Referida al Hospital EsSalud Arequipa.
- Martha Huayta Shullca (44 años): policontusa por accidente de tránsito.
- Christian Calderón Apaza (24 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Jesús Soto Cueva (35 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Alejandra Santos Alata (45 años): policontusa por accidente de tránsito.
- Alexandra Santos Alata (9 años): policontusa por accidente de tránsito.
- Leonardo Condori Puma (33 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Juan Carlos Sánchez Ore (31 años): policontuso por accidente de tránsito.
- Susana Gallegos Flores (41 años): policontuso por accidente de tránsito
