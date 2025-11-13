Continúan las investigaciones en torno al accidente en Arequipa, donde un bus cayó a un abismo y dejó 36 muertos y 24 heridos. La Fiscalía Penal de Camaná ha solicitado la detención judicial en flagrancia de Henry Apaclla Ñaupari, de 35 años, quien habría impactado su camioneta contra el ómnibus interprovincial y causado este trágico suceso.

La fiscal adjunta al provincial Sandra Pérez Infantas precisó que el chofer es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado en concurso ideal con el delito de lesiones culposas.

¿Qué arrojó el dosaje etilo?

La magistrada precisó que luego de realizar el dosaje etílico a Apaclla Ñaupari, este arrojó la medida de 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de la evaluación, sin embargo, la muestra fue tomada después de seis horas del hecho, por lo que se requerirán exámenes auxiliares y un retrospectivo del dosaje etílico.

El Ministerio Público señaló que aún está en espera del informe técnico de tránsito que realiza la policía especializada que determinará las causas del hecho, la realización de pesquisas al vehículo, entre otras investigaciones.

Luego de estar internado en el hospital de Camaná, el acusado permanece ahora bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, será trasladado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

Lista de heridos y su actual estado de salud en el hospital de Camaná