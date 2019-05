Alcalde de Arequipa: “En 4 años espero poner la primera piedra del tranvía” 

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, es un abogado de 38 años, militante del movimiento Arequipa Renace, cuyo líder es el ex alcalde Alfredo Zegarra. Ganó las elecciones solo con 207 votos de diferencia. Asegura que su principal promesa de campaña, el tranvía eléctrico, fue iniciativa del presidente Martín Vizcarra. Ahora dice que solo dejará la primera piedra pese a que se comprometió a ejecutarlo.

—Dijo que en 100 días una autoridad no puede hacer grandes cambios, ¿qué le parece la gestión George Forsyth en La Victoria?



No puedo hacer juicio de valor de la gestión de un colega. Al contrario, reconocer y felicitar. Pero ojo las autoridades tienen que hacer cambios que sean sostenibles en el tiempo. No puedes hacer cambios mediáticos.



— ¿Por qué cree que en La Victoria se siente el impacto de los 100 días de gestión y en Arequipa no?



Creo que hay más presencia del alcalde de Arequipa. Si tú ves los medios de comunicación, el alcalde hace noticia todos los días a diferencia de otras autoridades.

— Pero eso es más por cuestionamientos que por logros. ¿Qué ha hecho como alcalde hasta el momento?



Hemos organizado y estructurado la gestión. Hemos hecho reformas administrativas, cambios en el sistema de recaudación. Hemos cambiado ordenanzas para ser eficientes en el tema de transporte. Hemos cerrado los locales nocturnos. Tenemos una agenda cultural.



—La gente esperaba más. Usted ganó solo con 207 votos de diferencia y debe afianzar su legitimidad.



Hemos hecho una modificación para contratar personal CAS y eso toma tiempo. Recibimos un transporte en cuidados intensivos con medidas cautelares y demandas de nulidad que hemos resuelto. Recibimos obras paralizadas. Hay factores internos que la población no conoce.

— ¿En tan mal estado le dejó la municipalidad el ex alcalde Alfredo Zegarra?



Él renunció nueve meses antes y luego hubo desidia.



—Pero su partido, del que usted también forma parte, continuaba en la gestión.



Sí, pero es un año de incertidumbre. Un año político.



—En campaña prometió que en cuatro años implementaría el tranvía eléctrico, y ahora dice que solo dejará el estudio técnico.



En cuatro años espero poner la primera piedra del tranvía. Se lo explico: con el cambio de normas del Sistema Integrado de Transportes al Invierte.pe, se alargan los plazos y se cambian los estudios técnicos. Cuando fuimos a la Agencia Francesa para el Desarrollo [que gestiona el perfil técnico] nos dijeron que en diciembre harán los estudios complementarios del perfil. Ya conversamos con el gobierno nacional para buscar inversión. Queremos recursos para el expediente y la ejecución de la obra.

— ¿Cuándo funcionará el tranvía, entonces?

​

Yo espero que para el 2021 estemos licitando.



— ¿Y qué pasa si el próximo alcalde considera que el tranvía no es la solución al problema del transporte en Arequipa y lo descarta?



Soy muy institucionalista. El tranvía no es una iniciativa mía, nace en el 2016 a pedido de Martín Vizcarra, ex ministro de Transportes y Comunicaciones y hoy presidente de la República. Le estamos dando continuidad.



— También a Vizcarra se le acaba el periodo y quizá venga otro presidente con otras ideas.



Se ha hecho los estudios comparativos para ver cuál es la opción más pertinente para Arequipa y producto de todos estos estudios se estableció que es el tranvía.

— Pero nada le garantiza que se ejecute cuando usted deje alcaldía



Si tenemos el expediente técnico ya pasamos a la etapa de inversión y de ahí ya no se puede cambiar.



— ¿Qué está haciendo su gestión para ordenar la ciudad? Las afueras Arequipa es un desastre por las invasiones.



Afines de mayo debemos tener aprobado el plan de ordenamiento territorial que nos dará los lineamientos de trabajo. Ahora tenemos el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) que si bien tiene un cuestionamiento legal del 7% del territorio (que antes eran áreas agrícolas que se convirtieron en áreas de expansión urbana) el resto está vigente.



— Arequipa puede dejar de ser la segunda ciudad más importante del país. Trujillo está creciendo.



No hay que competir con Trujillo o con Lima. Hay que competir con las mejores ciudades de América Latina.

— ¿Cómo hacerlo con los problemas que tenemos?



Por eso, solucionaremos el problema de transporte y el problema de planificación urbana. Tenemos nuestro plan de gestión.



— ¿Cuál es la relación que tiene con el gobernador?



Tengo muy buena relación con el gobernador, Elmer Cáceres Llica.



— Se le cuestionó cuando el gobernador Elmer Cáceres designó a su esposa como funcionaria. Hasta se comentó que había un pacto.



Son expresiones fantasiosas. Lo que tengo con el gobernador es una agenda programática que incluye el apoyo político para el SIT y el tranvía eléctrico.



— ¿Y esa agenda solo es por las obras o tiene fines políticos de próximas candidaturas?



Ahorita pensar en candidaturas es un error, estamos a pocos meses de gestión.



— ¿Aspira llegar al gobierno regional?



Quiero hacer una buena gestión. No estoy interesado en el gobierno regional.

— ¿Aquí termina su carrera política?



Yo tengo 38 años, en 20 años puedo volver a postular a la Municipalidad Provincial de Arequipa. No tengo premura. Lo que sí quiero es concentrar mi energía en hacer una buena gestión.

— Han cerrado varios locales nocturnos y nuevamente ha salido el debate de una zona rosa en Arequipa.



No está en agenda. Creo que si se hace la zona rosa debe ser una iniciativa privada, con la licencia social del distrito donde se realizará.

— ¿Mientras tanto la sociedad seguirá conviviendo con ello?



Nos hemos comprometido al cierre de los night club y hemos cerrado todos los que pudimos. El tema de la zona rosa es bien complicado y la inversión que se haga debe ser una iniciativa privada.