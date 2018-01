Alertan sobre casos de violencia sexual a menores en Arequipa

El Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil (CPAS) informó que el año pasado realizó 60 denuncias ante la fiscalía por violencia sexual contra menores de edad en colegios públicos de Arequipa.



La directora de este organismo, Dessy Zanabria, explicó que 28 de estos fueron por violación sexual a menores y el resto por tocamiento indebidos, actos contra el pudor, entre otros.



Los casos fueron detectados en 20 escuelas monitoreadas por esta institución, que dio charlas de prevención a los alumnos, docentes y padres sobre abuso sexual infantil. Solo el año pasado se atendieron a 356 menores que habían sufrido algún tipo violencia.



La mayoría de ellos (143) tenían problemas por violencia familiar, hubo seis niños que sufrían maltratos físicos, un caso de anorexia y otro intento de suicidio. “Lo más preocupante es que casi todos los casos son en alumnos de primaria y sus principales agresores son sus familiares cercanos”, indicó.



La especialista indicó además que para este año ha firmado convenios adicionales para dar talleres y charlas sobre prevención de violencia sexual en otros 15 centros educativos. Asimismo señaló que varios colegios religiosos se negaron a firmarlos. Zanabria advirtió que existen niños que están a la espera de una ayuda.



La especialista recomendó a los maestros estar atentos con las señales que manifiestan los menores. "Si tiene falta de apetito, no se concentra en clases, es tímido, es muy sensible, llora mucho y no quiere jugar con sus compañeritos son señales de alerta. El niño podría estar sufriendo violencia sexual", explicó.



Con la colaboración de Zenaida Condori