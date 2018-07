Alto riesgo en Arequipa: 300 mil personas viven en las faldas del Misti

La última vez que erupcionó el volcán Misti, ubicado en la ciudad de Arequipa, fue hace más de 500 años. Pese a que siempre ha existido el riesgo de que ello se repita, cada año se levantan más viviendas en sus faldas.



Peor aún, la población no está preparada para una posible explosión. Hasta el momento, solo se han realizado tres simulacros, el último (hecho hoy) ocurrió después de ocho años. Esta actividad se inició a las 9 a.m. y culminó a la 1 p.m.



El traslado de la población desde la zona de peligro hasta el refugio, tardó más de una hora. En un escenario real, los flujos del volcán no demorarían ni media hora en llegar hasta la plaza de armas. El centro está a 18 kilómetros del volcán, pero el flujo piroclástico va a una velocidad de 100 kilómetros por hora.



En el simulacro, 434 personas de nueve asentamientos humanos fueron trasladadas desde el distrito de Miraflores. Sin embargo, son 300 mil personas las que viven en las faldas del Misti y a menos de 15 kilómetros del cráter.



El tráfico en las calles impidió que el traslado de los 16 vehículos y cuatro ambulancias, empleados para el ejercicio, sea fluido. En una ocurrencia real se tendría que lidiar con unas 2.800 unidades de transporte público y más de 30 mil taxis.



De otro lado, si bien el albergue de Characato, donde se instalaron 56 carpas, disponía de agua, el representante del Ingemmet, Marco Rivera, explicó que, ante una explosión de cenizas, estas se expandirían hasta 30 km. del Misti. Las cenizas contaminarían primero la represa de Aguada Blanca, que abastece de agua al 90% de población.



En el simulacro se distribuyeron tres mil mascarillas. Si el Misti explosiona las cenizas cubrirían la ciudad. Si bien solo se evacuaría a los pobladores de alto riesgo (300 mil), el jefe del Indeci, Jorge Chávez, indicó que todos los habitantes deben usar mascarillas y lentes de protección.



El refugio de Characato, solo tiene una capacidad para atender de 300 a 500 personas. Faltarían unos cinco refugios con las mismas características para atender a los pobladores de alto riego, según se informó. La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, anunció que iniciarán un estudio para identificar terrenos disponibles a fin de que los refugios sean construidos.



Otro problema que se identificó en este simulacro es que, de los nueve asentamientos evacuados, solo uno tiene formalizada su propiedad. El resto está en proceso. El subgerente de Defensa Civil José Vásquez reconoció que las poblaciones que viven en zonas de alto riesgo son producto de invasiones.