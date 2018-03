Año escolar 2018: colegios sin licencias y en mal estado en Arequipa [FOTOS]

A una semana del inicio del año escolar 2018 varios colegios de Arequipa no se encuentran preparados para iniciar las clases.



En el distrito de Selva Alegre, luego de inspeccionar 10 colegios, 2 de estos fueron clausurados porque no contaban con licencia de funcionamiento. Se trata de los colegios “Linus Pauling” y “School”.



El sub gerente de Promoción Empresarial y Comercialización de la comuna, Larry Tinta, dijo que también recibieron una multa del 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/. 2.075.

El cierre es temporal. Los promotores de estas instituciones tienen un plazo de 15 días para regularizar el permiso ante la municipalidad.



Además deben solucionar las observaciones de infraestructura y salubridad de los planteles.



Más inspecciones



En el Cercado, la Sub Gerencia de Gestión en Riesgo de Desastres junto a la Fiscalía de Prevención de Delito también visitaron colegios.



La fiscal de Prevención del Delito, Esther Amat, indicó que el Colegio de Señoritas Arequipa presenta un alto riesgo. Allí estudian alrededor de mil 200 alumnas del nivel primario y secundario.



En la inspección identificaron que las cuatro columnas que sostienen la malla rashell están al borde del colapso. Se comprobó que los extintores están vencidos, además, el muro de contención que divide el colegio con otro plantel presenta rajaduras. No cuenta con señalización, el kiosco escolar no tenía condiciones para funcionar entre otros.



“Tienen una semana para corregir las observaciones y para aislar con cintas de seguridad la zona de peligro. La Municipalidad tiene la facultad para iniciar un proceso sancionador. Regresaremos para verificar si han cumplido con las recomendaciones”, indicó la fiscal.



Posteriormente visitaron la institución educativa Luis H. Bouroncle, donde exhortaron al director aislar el muro posterior de su local porque podría derrumbarse. Para ello tiene un plazo de siete días.



La arquitecta de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Isabel Hinojosa, manifestó que solo una sola institución cuenta con certificado de seguridad de Defensa Civil. Si bien no todos presentan infraestructuras deficientes, es obligatorio realizar este trámite y obtener su certificación.



En los siguientes días estarán visitando los colegios de los distritos de Cayma, Paucarpata, Mariano Melgar y Hunter.



El gerente regional de Educación, Guido Rospigliosi, desconocía de la situación de los colegios, dijo que hace dos semanas realizó una verificación con la Fiscalía sobre el proceso de matrícula. Se excusó indicando que acababa de llegar de un descanso vacacional.