En lo que va del año se han registrado 8 incendios forestales en Arequipa

Los incendios forestales dejan daños irreparables en el ecosistema. A decir de los especialistas, en el mejor de los casos, la restauración natural de las zonas afectadas demanda varios años e incluso décadas. Lo que preocupa a los profesionales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) es que no se identifiquen ni se sancionen a los responsables. El delito ambiental queda impune.



El jefe regional de Serfor en Arequipa, Luis Felipe Gonzáles Dueñas, explicó que este año en la región registraron 8 incendios forestales. Resaltó el incendió que inició en el domingo pasado en la zona de Talamolle, en el distrito de Puquina, región de Moquegua y llegó hasta el anexo de Agua Buena, en el distrito de Polobaya, en Arequipa, como el más grande en los últimos años.



Este siniestro dejó 1000 hectáreas de superficie afectada y 900 hectáreas destruidas en ambas regiones. Las llamas consumieron arbustos y pastizales de más de 20 especies diferentes. Además de varios árboles de Queñuales. Lo mismo ocurrió con la fauna. Más de 15 especies de animales que habitan en la zona fueron afectadas. Los daños son incalculables. Serfor instó a la Policía y la Fiscalía en Materia Ambiental investigar con rigurosidad el caso.



Más incendios.

El 08 de enero de este año en el distrito de Characato se registró un incendio forestal que afectó 500 hectáreas de fauna silvestre. En esa ocasión acudieron al incendio los bomberos de la ciudad, pobladores y policías. Serfor realizó las indagaciones, pero los responsables de la investigación no realizaron su trabajo. No se encontró a los responsables y jamás se conoció el origen del incendio.



El 24 de agosto de este año ocurrieron 3 incendios forestales en diferentes lugares. Uno se reportó desde el distrito de Charcana, en la Sub Cuenca del Cotahuasi, provincia de La Unión. El fuego consumió 2 hectáreas de vegetación leñosa como: tolares, matorrales y arbustales. Especialistas de Serfor, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Policia Nacional acudieron al auxilio de los pobladores de la zona. Por más indagaciones que se realizaron tampoco se logró identificar al responsable y se desconoce las causas que originaron el fuego.



Ese mismo día hubo incendio forestal, pero ésta era en Arequipa. En el distrito de Chiguata muy cerca a las faldas del Volcán Misti. Se dañaron 5 hectáreas de bosque andino. Los especialistas de Serfor, las autoridades locales junto a los comuneros extinguieron las llamas. Este caso, al igual que los anteriores quedó impune. No se halló un responsable, ni se logró averiguar cómo se inició el fuego.



Sin responsables.

En el sector de Santa Cruz distrito de Yanaquihua en la provincia Condesuyos, los profesionales de Serfor atendieron otro incendio. Las llamas arrasaron con 6 hectáreas de matorrales y vegetación leñosa. Se interrogó a los pobladores del lugar y nadie dio razón del origen del fuego. No hubo responsables.



El especialista en Incendios Forestales de Serfor, Álvaro Cárdenas, explicó que el 90% de las quemas forestales son productos de la acción del hombre. Dice que el descuido y el desconocimiento hacen que los pobladores no sean responsables con el manejo del fuego.



“Sabemos que, quemar la maleza, es una práctica común que para limpiar los terrenos. No está mal que lo hagan, siempre en cuando sea moderado y responsable. Pero hemos visto que no tienen control. Provocar un incendio forestal es un delito, pero como no hay sancionados no toman conciencia”, indicó Cárdenas.



Sanciones

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, en su artículo N° 137 indica que provocar incendios forestales está dentro de las infracciones muy graves. La sanción es una multa que va desde 10 hasta 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir que el responsable que originó el último incendio entre Arequipa y Moquegua podría recibir una multa de S/ 25 millones 750 mil.



El director de Gestión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Nieto, dijo a El Comercio que el encaragado de realizar las investigaciones es la Policía Nacional y la Fiscalía en Materia Ambiental tiene el trabajo de identificar y denunciar al responsablle.



Explicó que en los últimos años los incendios forestales son más recurrentes porque las condiciones ambientales han variado. Dijo que por causa del cambio climático hay estaciones secas más prolongadas, que son más fáciles de prenderse. De ahí que advirtió a las autoridades locales a tener más cuidado y realizar campañas y capacitaciones sobre quemas controladas con los agricultores y comuneros de su jurisdicción .