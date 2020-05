A medida que la pandemia avanza, se reduce el número de policías disponibles para el patrullaje. Cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró el estado de emergencia, el pasado 15 de marzo, la primera medida que tomó la Novena Macro Región Policial Arequipa fue que el personal con características de comorbilidad se fuera a sus casas.

La disposición recayó principalmente en los agentes con más de 62 años, diabéticos, hipertensos, madres lactantes o gestantes. En total fueron 450 los agentes que debían pasar la cuarentena teletrabajando. Según el general PNP Víctor Zanabria Angulo a este grupo se le encargó subir las denuncias al sistema, hacer informes, disposiciones fiscales.

En las semanas siguientes más agentes dejaron de estar operativos tras infectarse con el coronavirus. En estos 53 días de emergencia 150 efectivos han dado positivo en las pruebas para COVID-19. De ellos, 21 requirieron hospitalización y siete pasaron por cuidados intensivos.

Pese a que la mayoría se ha recuperado, hay cuatro que todavía continúan internados y el estado de uno de ellos es delicado.

El jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, indicó que los policías se contagiaron en los grandes centros de abastos de la ciudad. La mayor cantidad de infectados realizaban labores en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, que es considerado como un foco de alto riesgo por la gran cantidad de personas que concentra. Por estos días permanece cerrada, pero el próximo lunes nuevamente será reabierta.

“Además de ellos, tenemos 250 policías que están con aislamiento domiciliario por ser casos sospechosos. Más del 10% de nuestra capacidad no está en servicio en las calles. Y los policías que son dados de alta no regresan de inmediato a las calles. Tienen siete días más de descanso médico y luego se reincorporan con los cuidados respectivos”, explica el general.

Por si fuera poco este año la Región Policial no contará con el refuerzo de nuevos agentes. Antes de la pandemima, egresaban, anualmente, entre 300 y 400 policías de la Escuela Técnica Superior de la PNP Charcani. La mayoría de ellos se quedaba en la región Arequipa. Pero, por la emergencia, se ha suspendido la formación en la escuela.

Así que para evitar que el número de policías se reduzca más, la PNP ha denegado las solicitudes de retiro que han presentado varios policías al menos hasta fin de año.

"Más del 10% [de nuestros agentes] no está en servicio en las calles", dice el general PNP Víctor Zanabria (Foto: Zenaida Condori).

Con la disponibilidad de efectivos que se cuenta, ahora salen a laborar 1.200 por turno. (mañana, tarde, noche). Pese a la ayuda de las Fuerzas Armadas y de miembros de serenazgo de cada distrito, el número de policías resulta insuficiente para controlar que los ciudadanos cumplan con las disposiciones del estado de emergencia. Hay zonas que no son cubiertas por el patrullaje.

“Lo que queda es que la población cumpla con las disposiciones del estado de emergencia. No es una obligación del policía que les esté recordando lo que tienen que hacer. Si todos cumplimos con el distanciamiento, el uso de mascarilla, permanecer en nuestras viviendas, por nuestro bien y de nuestra familia, no necesitaríamos de policías y no los estaríamos exponiendo”, resaltó el jefe Novena Macro Región Policial Arequipa.