Arequipa: activista transexual se reúne con arzobispo Javier del Río 

La activista transexual, Ana Flavia Chávez, se reunió la tarde de este jueves con el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, en la sede del Arzobispado. Dialogaron por dos horas, a fin de aclarar la posición que tenía el monseñor sobre las personas transexuales y la comunidad LGTBI.

Hace unas semanas, la autoridad eclesiástica declaró que si una persona es por naturaleza biológica varón, pero se declara mujer, es una manera de atentar contra Dios. Sus palabras fueron tomadas como ofensa y una manera violencia contra este grupo vulnerable.

El encuentro no tiene precedentes. Es la primera vez que el monseñor recibe a una mujer trans. “Me he sentido respetada. En todo momento el monseñor me trató de señorita. Me llamó por mi nombre. No solo soy una activista trans, sino también una católica. Él no me ha dicho que atento contra Dios, ni que estoy en pecado”, indicó Ana Flavia.

La también comunicadora de profesión, dijo que el arzobispo manifestó que la Iglesia no prohíbe que las los miembros de la comunidad LGTBI asistan a comulgar. Por el contrario, le dijo que la iglesia está para acogerlos con respeto y cariño.

“Esta no será nuestra única reunión, tendremos más. El monseñor nos apoyará a crear una casa refugio para que las personas LGTBI que son discriminadas o violentadas tengan un lugar. Agradezco la predisposición de nuestro arzobispo”, agregó Ana Flavia.

