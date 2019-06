Arequipa: acusado de violar a menores enfrentará una nueva acusación

Henry Santos Riveros Tito, conocido como el 'monstruo del cono norte' en Arequipa y a quién se le atribuyen 12 casos de abuso sexual a menores de edad, afrontará una nueva investigación por el delito contra la fe pública. El Ministerio Público sospecha que Riveros Tito presentó documentos falsos para seguir trabajando en municipalidades de la región.

► Arequipa: dictan 9 meses de prisión contra profesor acusado de abusar de más de ocho menores



► Arequipa: sujeto acusado de violar a menores laboró 6 años en municipios



El último martes, la fiscal Julia Yucasi Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal, intervino la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre para recabar el legajo personal y contratos del acusado. Riveros Tito ingresó a laborar a dicha comuna el 4 de mayo de 2009, en el cargo de asistente administrativo, y fue contratado bajo el régimen del D. L. 276.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Franklin Tomy López, dispuso que los fiscales de Condesuyos y de La Unión recaben información en las municipalidades de su jurisdicción, donde fue trasladado Riveros Tito. El acusado de violación sexual en agravio de menores siguió laborando en la municipalidad cuando ya pesaba sobre él una sentencia por violación desde el 2013, una orden de captura y una requisitoria.

Los fiscales, además, remitirán oficios a las comisarías de ambas provincias para que informen de todos los casos de denuncias de violación ocurridas en los últimos años.

-Descargos-



En diciembre de 2010, Henry Santos Riveros Tito abusó sexualmente de una menor de 14 años. Él fue denunciado y, en enero de 2013, el Primer Juzgado Supraprovincial le impuso 12 años de cárcel. Su pena se ratificó en segunda instancia. El 15 de noviembre 2013, su defensa presentó un recurso de casación y el 27 marzo de 2015 esta fue declarada inadmisible.

Sin embargo, el 15 de marzo del 2015 el entonces alcalde de la Municipalidad Provincial de Condesuyos, James Casquino Escobar, mediante oficio (Nº 0136-2015-MPC), solicitó la designación de Henry Riveros Tito para que se desempeñe como encargado del Área de Programas Sociales.

El 20 de abril de 2015, el alcalde de Alto Selva Alegre y actual burgomaestre de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, firmó la resolución de Alcaldía (Nº 087-2015/MDASA), aprobando el desplazamiento de Henry Riveros Tito a la provincia de Condesuyos.

-No lo conocía-



"A mí nunca me notificaron ninguna orden de captura. A mí me piden una designación para que se vaya a trabajar a la provincia de Condesuyos en dos ocasiones: 2011 y 2015. Eso no es responsabilidad del alcalde (revisar sus antecedentes penales). No los conozco, ni tengo amistad con el señor, yo lo encontré trabajando en la municipalidad", indicó Omar Candia.

El actual alcalde de Arequipa explicó que no fue su responsabilidad realizar una evaluación de sus antecedentes penales, procesos o acciones judiciales.

Dijo también que acudirá a las citaciones a las que sea convocado por la fiscalía.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe