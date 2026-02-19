Resumen

Arequipa: adulta mayor y hombre fallecen durante fuerte lluvia en la ciudad. (Foto: Facebook/Puerto Bravo Noticias)
Por Redacción EC

Dos personas fallecieron la tarde de este jueves a consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en la ciudad de Arequipa. Las víctimas son una adulta mayor y un hombre de aproximadamente 42 años, en hechos ocurridos en distintos distritos.

Arequipa

