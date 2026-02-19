Arequipa: adulta mayor y hombre fallecen durante fuerte lluvia en la ciudad

Dos personas fallecieron la tarde de este jueves a consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en la ciudad de Arequipa. Las víctimas son una adulta mayor y un hombre de aproximadamente 42 años, en hechos ocurridos en distintos distritos.

La primera víctima fue reportada en Cayma. La mujer fue arrastrada por las aguas tras el ingreso de una torrentera, una quebrada seca que se activa con lluvias intensas, a la altura de la asociación Milagros.

En tanto, en el distrito de Uchumayo, un varón perdió la vida presuntamente luego de ser alcanzado por un rayo en medio de la tormenta.

Según informó la Agencia Andina, con base en el reporte preliminar de la Plataforma Regional de Defensa Civil, ambos casos fueron confirmados tras las primeras evaluaciones realizadas por las autoridades.

Frente a la emergencia, la Plataforma Regional de Defensa Civil sostuvo una reunión para coordinar acciones inmediatas. El gobernador regional, Rohel Sánchez, anunció que se dispuso maquinaria pesada para la limpieza de viviendas y vías afectadas por el ingreso de agua y lodo.

Asimismo, se coordinó con la Tercera Región Militar para que personal de intervención rápida apoye en las labores de rehabilitación. Las autoridades continúan monitoreando los daños ocasionados por las precipitaciones para canalizar la atención correspondiente en las zonas afectadas.