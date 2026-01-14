Al menos 10 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa debido a la intensa neblina y la densa nubosidad registradas este martes 14 de enero en esa ciudad.

Según informó RPP Noticias, el mal tiempo en la Ciudad Blanca afectó la visibilidad en la pista, por lo cual las aerolíneas decidieron cancelar una decena de vuelos por seguridad.

Diversos vuelos que iban a partir de Arequipa a Lima a las 6:15 a.m., 6:25 a.m. y 6:55 a.m. tuvieron que ser cancelados. Lo mismo ocurrió con otro vuelo con destino a la capital que salía a las 7:40 a.m. y otro con destino al Cusco de las 9:10 a.m.

La medida se adoptó luego que la visibilidad se redujera de manera considerable en el principal terminal aéreo de Arequipa por el mal tiempo, impidiendo el normal despegue de las aeronaves programadas.

Debido a esta situación, decenas de pasajeros tuvieron que permanecer por varios en la zona de embarque y counters de las aerolíneas a la espera de nuevas programaciones e vuelos.

Alerta por lluvias

Cabe indicar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla en Lima y otras regiones de la costa por la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad previstas para este 14 y 15 de enero, acompañadas de incremento de la nubosidad, sensación térmica elevada y ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo técnico, la alerta comprende a las regiones de Áncash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Además de las precipitaciones, se esperan vientos con velocidades cercanas a los 25 km/h, principalmente durante las tardes.

En este contexto, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país por peligro inminente ante las intensas lluvias, mediante el Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, con una vigencia de 60 días calendario.