Arequipa: alcalde del distrito de Chala fue vacado

No ha cumplido ni medio año de gestión y ya ha sido vacado por los regidores de su propia agrupación política. El alcalde del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa, Víctor Tomas Pacheco Puquio, fue denunciado por presuntamente incurrir en nepotismo y conflicto de intereses.

Chala es un distrito costeño de 9.240 habitantes, y está representado por cinco regidores y un alcalde. El último miércoles, cuatro regidores votaron a favor de la vacancia. De acuerdo con las acusaciones, a pocos días de que Víctor Pacheco jure como alcalde, la comuna distrital adquirió 75 galones petróleo y un galón de gasolina al grifo Aeropuerto 602, por un monto de S/1.071. El grifo es de propiedad de su hermana, Felipa Pacheco Puquio, quien tiene más del 70% de las acciones. De acuerdo con la Ley Nº 26771, los servidores públicos están prohibidos de contratar con sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. La hermana del alcalde llega a ser de segundo grado de parentesco.

Pacheco Puquio, también fue acusado de cometer conflicto de intereses al contratar a Blanca Herrera Naraza como coordinadora de la Policía Municipal. Herrera Naraza sería conviviente de Orlando Pacheco Puquio, hermano del alcalde.

-Descargos-



Según Víctor Pacheco explicó a El Comercio, el primero de enero del 2019 asumió el cargo de alcalde, el dos fue el aniversario de Chala y el tres había demasiada basura en las calles y casas. Señaló que esta acumulación de desperdicios venía de por lo menos 20 días atrás, en que la gestión anterior dejó de recogerlos.

Dijo que era un caso de emergencia y que ningún grifo quería darle crédito en combustible porque “la gestión anterior había dejado varias deudas”. “Los camiones que recogían la basura necesitaban combustible y solo el grifo Aeropuerto 602 accedió a darle combustible a cuenta”, sostuvo.

“Yo no tenía conocimiento de que el área administrativa había dado la orden para que se use combustible del grifo de mi hermana, nunca lo hubiera permitido, conozco las normas. Cuando me enteré, dispuse la devolución del combustible y que ellos devuelvan el dinero”, indicó Pacheco.



Sobre la contratación de Blanca Herrera, en la comuna argumentaron que ella dejó de ser conviviente del hermano del alcalde Pacheco hace más de 20 años.

-Responsabilidad-



Para el regidor Hubert Canales, el alcalde cometió una infracción a la ley y, por más que haya devuelto el dinero y haya regularizado ese proceso, existen facturas y órdenes de compra de que se cometió el delito.

“El (alcalde) dice que no había dinero y nadie le daba crédito. Lo que hubiera podido hacer es sacar de su bolsillo o, en último caso, prestarse y no ir donde su hermana. También dice que no sabía y que luego lo subsanó pero eso no se puede hacer. La compra se hizo y se cometió el hecho, y por eso se dio la vacancia”, manifestó el regidor.



Sobre el otro caso, el regidor Canales mencionó que si bien la coordinadora de la Policía Municipal se separó del hermano del alcalde, ambos tienen un hijo en común que vendría a ser el sobrino de la autoridad y, aseguró, ese vínculo va existir toda la vida.

Los cuatro regidores que aprobaron la vacancia remitieron el documento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es este organismo el que al final decidirá el futuro del alcalde. Mientras tanto Víctor Tomas Pacheco Puquio sigue ejerciendo su cargo.