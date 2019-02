Arequipa: alcalde provincial de Islay espera aumento de suelto anunciado por Vizcarra

El anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre un aumento de sueldos para los alcaldes municipales fue bien recibido por Edgar Rivera, burgomaestre de la provincia de Islay (Arequipa).

► Silencio en el GORE Arequipa: Elmer Cáceres continúa sin dar declaraciones



Esta provincia arequipeña fue la primera que dispuso el incremento del salario para el alcalde y la dieta de los regidores, le siguió Chiclayo (Lambayeque) y Castilla (Piura). El pasado 7 enero, en sesión extraordinaria, el pleno del Consejo de Islay aprobó la nueva compensación económica. La remuneración del alcalde pasó de S/4.500 a S/5.850, mientras que las dietas de los regidores de S/1.000 a S/1.755.

Ante las insistentes críticas, la regidora Martha Canqui Pomalequi presentó un recurso de reconsideración para invalidar lo aprobado. Luego, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el aumento de sueldo de los alcaldes no era válido. Asimismo, la Contraloría calificó de ilegal los aumentos y advirtió que si se desembolsaban los recursos se generaría un perjuicio económico a la comuna provincial. Por tal motivo se suspendió el incremento.

Edgar Rivera aclaró que no ha cometido ninguna falta porque hasta el momento no ha recibido tal aumento. No obstante, se encuentra a la espera de la resolución que emita el presidente Vizcarra. El alcalde de Islay respalda la propuesta debido a que considera que los sueldos de los alcaldes no son los más adecuados.

“¿Creen que S/ 4.500 es suficiente para asumir la responsabilidad de más de 60 mil habitantes? Ya queda en los pobladores decir si es justo o injusto. Si el presidente de la República sostiene que los sueldos de los alcaldes son muy bajos, quién soy yo para decir que no es así. Cualquier ser humano, incluyendo ustedes (periodistas), si les dicen que quieren ganar un poco más, ¿se van a negar?”, dijo Rivera.

Por lo pronto, hasta que se oficialice el anuncio del aumento el alcalde y los regidores recibirán los mismos salarios que recibieron sus pares de la gestión anterior.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe