Arequipa: aniego en la Av. Jorge Chávez afecta viviendas y locales comerciales | VIDEO

Viviendas y establecimientos comerciales de Arequipa se han visto afectados por un aniego reportado esta mañana en la avenida Jorge Chávez. La inundación de la vía se registró debido al colapso de varios buzones de desagüe la noche anterior.

► Alcalde de Arequipa: “En 4 años espero poner la primera piedra del tranvía”



Incluso, la tubería matriz también resultó afectada, por lo que personal de la empresa Sedapar de Arequipa llegaron al lugar para atender la emergencia. El tránsito por esta avenida ha sido bloqueado.

Imágenes difundidas por Canal N muestran un local de apuestas que se encuentra totalmente inundado.

“No nos han dicho por qué ocurrió el atoro, solo que afectó los buzones de las casas. Me han dicho que no pueden retirar el agua [del local] hasta que no terminen de arreglar”, contó el dueño del establecimiento.

Aniego en la Av. Jorge Chávez afecta viviendas y locales comerciales (Video: Canal N)

Síguenos en Twitter como @PeruECpe