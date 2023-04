Una tormenta inusual se registró en la ciudad de Arequipa dejando más de 60 viviendas inundadas, vías afectadas y vehículos dañados. La intensa lluvia comenzó a las 4 p.m. del martes y se prolongó por casi tres horas. Se activaron las torrenteras de la ciudad siendo los distritos más perjudicados Paucarpata, Socabaya, Hunter, Miraflores, Polobaya, Yarabamba, Chiguata y Characato.

El especialista en meteorología del Senamhi, José Luis Ticona Jara, informó a El Comercio que una nube de 5 a 10 kilómetros avanzó desde la zona sur oriental de Arequipa hasta llegar a la ciudad generando lluvias focalizadas en varios distritos. El valor más alto se presentó en Chiguata con 24 litros por metro cuadrado. En el Cercado fue 2.6 litros por metro cuadrado, mientras que, en Paucarpata cayó 20 litros por metro cuadrado aproximadamente.

La coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Guadalupe Suclla Zúñiga, informó a este medio que el distrito más afectado es Paucarpata. En la zona del Mirador de Jesús, Baños de Jesús, Pozo Negro, Cristo Rey y La Fabela se inundaron las viviendas y las vías se afectaron. Mientras que en Hunter y Miraflores solo se reportaron vías dañadas.

“Hemos distribuido un cargador frontal para Chiguata. Un cargador frontal, una retroexcavadora y dos volquetes para Paucarpata. El resto de distritos están siendo atendidos con las maquinarias de sus municipalidades. Estamos en el proceso de la evaluación de los daños para conocer con exactitud cuantas familias se afectaron”, señaló Guadalupe Suclla Zúñiga.

Afectados

El alcalde de Paucarpata, Marco Antonio Anco, declaró que hay 60 viviendas afectadas por inundaciones. La autoridad ha desplegado un equipo de Defensa Civil por todo su distrito para identificar más viviendas perjudicadas puesto que su jurisdicción es la de más alto riesgo ante lluvias por ubicarse en zonas de laderas y torrenteras. Personal de Serenazgo, trabajadores municipales y 50 soldados del Ejército ayudaron a las familias en la limpieza de las casas.

Una retroexcavadora de la Municipalidad Distrital de Paucarpata fue arrastrada por el ingreso de la gran cantidad de agua y lodo mientras realizaba trabajos de colmatación de la torrentera del distrito. “Actualmente tenemos dos proyectos en el Gobierno Regional que están siendo evaluados para su financiamiento. Uno es del muro de contención en la zona de Huajsapata y el otro es el encausamiento de la torrentera la zona del ingreso a Pozo Negro para evitar que la cuenca colapse y afecte a las viviendas. Pedimos el apoyo porque recurso no tenemos”, indicó la autoridad edil.

En la parte baja de Paucarpata, a la altura del mall del Parque Lambramani, al menos cinco vehículos fueron gravemente dañados por el ingreso de la torrentera. El taxista Jorge Valencia fue sorprendido por la lloclla cuando dejaba un pasajero a la altura del centro comercial. El lodo lo arrastró cerca de 20 metros y su vehículo quedó flotando debajo de un by-pass. Se salvó de milagro.

“Tengo que arreglar el motor, comprar los pistones, anillos, la memoria, el tablero y arreglar parte eléctrica. Justo estoy en la mecánica y me indicaron que habilitar mi vehículo me costará alrededor de S/12.000. Todo esto pasó porque que la obra del Bicentenario está paralizada. Las aguas han invadido la pista ¿El alcalde de Arequipa me va a responder por mi vehículo? Si la obra la terminaban a tiempo no pasaba esto”, declaró a este medio el taxista Jorge Valencia.

Control

Gerente Regional de la Contraloría de Arequipa, Hugo Ponce Cámara, realizó una inspección en la obra del Bicentenario que se encuentra paralizada desde la gestión anterior. Este es un proyecto de intercambio vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa donde se construirá dos rotondas, dos puentes, dos pasos a desnivel y el asfaltado de vías para mejorar el tránsito vehicular en cuatro distritos. La obra valorizada en más de S/ 60 millones también fue afectada por las intensas lluvias.

El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, informó a los medios que se destrozó una pared provisional que se construyó para desviar las aguas a la torrentera y eso provocó la inundación de la vía. No hubo mayor afectación a la infraestructura que está en construcción.

La temporada de lluvias en Arequipa comienza en diciembre y se prolonga hasta afines de marzo. El jefe regional del Senamhi, Guillermo Gutiérrez, explicó que la tormenta registrada el martes es anormal. Sostiene que los patrones cíclicos normales de la circulación atmosférica han sido variados. El especialista aseguró que en adelante de registrarán lluvias más ligeras en algunos sectores y ya se vienen los periodos secos. No obstante, advirtió que para el 9 de abril se esperan lluvias en la ciudad.