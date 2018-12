Arequipa: candidato al GORE será juzgado por presunta falsificación de documentos

El candidato a la segunda vuelta de las Elecciones Regionales en Arequipa, Elmer Cáceres Llica, será juzgado esta tarde por presentar certificados de trabajo falsos en la hoja de vida que entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el año 2010, cuando Cáceres Llica postuló y ganó la alcaldía de la provincia de Caylloma, presentó tres constancias de trabajo de las empresas Sistem Ingenieros & Com, Callis & Consultores y Artec-Diseños.

El JNE investigó e identificó que dichas empresas no existían y que los certificados que presentó eran falsos. El supuesto dueño de la empresa Artec y Diseños declaró que no era propietario de ninguna empresa y que no conocía al candidato.

La Fiscalía Provincial de Chivay – Caylloma denunció a Cáceres y solicitó una pena de cinco años de prisión, así como una reparación civil de S/10.000 por falsificar documentos. Para su ex personero de Arequipa Avancemos, Gregorio Palma, y para Abdón Alvarez, quienes habrían ayudado a fabricar los documentos, pidió dos años de cárcel.

En un primer juicio, Cáceres Llica reconoció haber presentado los documentos falsos, por lo que tuvo que pagar S/ 800 al JNE. Sin embargo, en segunda instancia, se dispuso un nuevo juicio para el candidato, por lo que hace dos meses se inició un nuevo proceso judicial en su contra. En medio de esto, la fiscalía recalificó el delito de falsedad ideológica por falsedad genérica.

Elmer Cáceres sostiene que es inocente y que ya fue procesado por este delito en el pasado. Sostuvo que existen intereses de perjudicarlo en el último tramo de la campaña política. Hoy el Poder Judicial emitirá la sentencia.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe