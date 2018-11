Arequipa: candidatos al GORE plantean someterse a una prueba toxicológica 

Los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa, Javier Ísmodes Talavera, de la agrupación Arequipa Transformación, y Elmer Cáceres Llica, del movimiento Unidos por el Gran Cambio, plantearon someterse a una prueba toxicológica. Ambos candidatos competirán en segunda vuelta a fin de ocupar el sillón regional de Arequipa.

Esta propuesta surgió luego de que a través de las redes sociales se cuestionara a los dos candidatos respecto al consumo de alcohol y otras sustancias. Vale precisar también que el candidato Elmer Cáceres fue grabado en más de una oportunidad en presunto estado de ebriedad.



En conversación con El Comercio, Ísmodes indicó que se someterá al análisis antes de los debates programados por distintas instituciones.

“Qué pasa si yo consumiría drogas, no estaría bien para la región. O si me gustan mis tragos frecuentemente. Las personas que pretendemos un cargo debemos tener un nivel de estabilidad, tanto psicológica como mental. Si eres un consumidor habitual de drogas y alcohol no te da garantía para manejar un gobierno”, manifestó.

Si bien considera que no es un requisito, precisa que hay una obligación moral que los candidatos transparenten esa información. “En el mundo de la política está la vacancia moral y la incompatibilidad moral justo por estos temas. Vale la pena hacerse (la prueba)”, añadió Ísmodes.

Por su parte, el candidato Elmer Cáceres escribió en su cuenta de Facebook que "para descartar o confirmar sería bueno pasar esos exámenes. De igual manera yo me someto a esos exámenes, para saber de verdad, quién es quién". Asimismo, propuso a su contendor someterse también al examen toxicológico.

