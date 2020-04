La forma como el Gobierno Regional de Arequipa está afrontando la pandemia del coronavirus ha concitado el cuestionamiento de los profesionales de salud, a tal punto que han pedido la intervención directa del Ministerio de Salud (Minsa). Si hasta el momento, la gestión del gobernador, Elmer Cáceres Llica, ha presentado deficiencias en la atención a pacientes y cuidado al personal de salud, el tratamiento que le dieron a un cadáver sospechoso de COVID-19 termina de revelar la informalidad y falta de profesionalismo con que las autoridades regionales están enfrentando al virus.

El primer caso de coronavirus en Arequipa fue anunciado el 7 de marzo. Luego de cinco días se confirma el segundo. Una semana (18 de marzo) el gobernador regional, por medio de su cuenta de facebook, anunció su aislamiento voluntario para no contaminar a su familia y pidió la comprensión de su esposa por no llegar a su casa. Su cuarentena le duró poco. A los dos días (20 de marzo) tuvo que ir a la sede del GORE a recibir al ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, que llegó a Arequipa para verificar las medidas que se estaban implementando para afrontar la pandemia.

Situación

Ese día los médicos del Goyeneche realizaron un platón mostrando las condiciones en que trabajaba el sector. Reclamaron por implementos de seguridad, pidieron que se designe y se implemente un establecimiento exclusivo para atender a los pacientes de coronavirus y cuestionaron la demora de resultados de las muestras que se enviaban al Instituto Nacional de Salud (INS), en Lima. El ministro se comprometió llevar esas demandas al presidente y a través del gobierno regional iban a resolverlos a la brevedad.

Ha pasado más de dos semanas de esa visita y 29 días desde que se confirmó el primer caso, y las soluciones no llegan en su totalidad. Las protestas por implementos de seguridad continúan en los hospitales, pese a que el gobernador indica que distribuye los equipos. El hospital COVID- 19, será el Honorio Delgado Espinoza, pero empezará a funcionar en 15 días. El análisis de muestras en el laboratorio regional recién comenzó ayer.

Reclamos

“Tenemos una enfermera infectada con coronavirus y dos que esperan sus resultados. La respuesta de las autoridades para entregar los implementos de protección es lenta. Exigimos que el gobierno regional ofrezca las condiciones de bioseguridad para que el personal de salud trabaje con tranquilidad”, dijo la Decana del Colegio de Enfermeros en Arequipa, Mayrene Abarca.

“El costo de oportunidad es alto para la población. Se ha podido realizar mejores gestiones. Sin esta epidemia los hospitales ya estaban colapsados ¿qué será este año? es una incertidumbre total. Se ha perdido tiempo. Debe desparecer la regionalización de la salud para que el Ministerio de Salud debe maneje todo”, declaró el Decano del Colegio Médico en Arequipa, Javier Gutiérrez.

Lo que si ha variado en la región y mucho, son los casos. La Gerencia de Salud informó que el número de contagiados con coronavirus -a la fecha- es de 41 y reporta oficialmente cuatro fallecidos. Pero existe un subregistro del que las autoridades de salud no quieren hablar con claridad. Hay sospechosos que han muerto con síntomas compatibles al coronavirus.

Así es como se ha estado realizando el tratamiento de los fallecidos por coronavirus en Arequipa. (Foto: Cortesía)

¿Quién carga los muertos?

El pasado 24 de marzo una mujer de 60 años que padecía de cáncer llegó hasta del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren Sur) con una complicación respiratoria. La mujer fue atendida en Emergencia, pero como presentaba síntomas compatibles a coronavirus fue derivada al hospital Goyeneche. Por su condición de sospechosa no podía permanecer más tiempo en un establecimiento cerca a enfermos neoplásicos. En el Goyeneche no la quisieron aceptar y la regresaron de nuevo al Iren Sur. En ese trayecto la mujer falleció el 25 de marzo.

La gerenta del Iren Sur, Berenice Rodríguez, indicó que la mujer murió en la ambulancia y por ser sospechosa de COVID-19 comunicó a la Gerencia de Salud para asuman la responsabilidad. Ella solicitó a Epidemiología que se tome las muestras a su personal que estuvo en contacto con la víctima. Pero no le hicieron caso, como medida preventiva mandó a 13 trabajadores a cuarentena por 14 días.

“No tenemos conocimiento si le hicieron la prueba de hisopado. Mi personal sigue en cuarentena. La responsabilidad del procedimiento de cadáveres no es mi competencia. Se les entregó a los familiares el acta de defunción y por ser sospechoso se comunicó a Gerencia de Salud para que activen sus canales epidemiológicos, hasta ahí llega mis competencias”, indicó la funcionaria.

En una conferencia de prensa el gerente de Salud, Dember Muñoz, manifestó que se había conformado una comisión para investigar el caso y deslindar responsabilidades sobre la muerte de la paciente. También advirtió que su gerencia no es la entidad operativa encargada de tomar la muestra “La toma de muestras está a cargo de los establecimientos de salud y de los hospitales. Ellos tienen los viales y tienen a los profesionales. El personal de la gerencia es administrativo, son los que dan la normatividad y dirigen las acciones, por eso se ha dispuesto las investigaciones”, apuntó.

Por temas de seguridad y por ser casos sospechosa la Gerencia Regional de Salud había dispuesto que el cadáver sea cremado.

Irregularidades

Pero el problema no terminó ahí. La informalidad de la gestión del gobierno regional sobrepasó a la muerte. De acuerdo a la investigación que realizó El Comercio, el cuerpo de la mujer no llegó ese mismo día al crematorio. Tampoco se quedó en el Iren-Sur. La administradora del Crematorio Paxis, Roxana Benavente, indicó que el 25 de marzo la llamaron desde la Gerencia de Salud para entregarle un cadáver sospechoso de COVID-19. Pero no lo recibieron porque era pasada las 17 horas y su personal ya estaba de salida.

“A nosotros tienen que avisarnos que traerán un cadáver con anticipación, para alistar el horno, preparar al personal y retirar a la gente que hay en el crematorio. Un cadáver con el virus tiene que ser cremado de inmediato, no puede esperar. Además, el proceso de cremación demora tres horas. Al día siguiente, el 26 de marzo, nos traen el cuerpo a las 9:30 horas. Lo colocaron en el horno y se fueron”, manifestó la administradora.

El jefe de Epidemiología del Hospital Goyeneche, Roy Espinoza, no puede precisar con exactitud cuál es periodo de existencia de este virus. Dice que puede vivir minutos, horas o días, dependiendo de la superficie y el ambiente dónde está. De lo que sí está seguro es que el COVID-19 no muere cuando su víctima deja de existir.

“Cuando un paciente COVID-19 muere, el virus todavía puede permanecer varias horas en su aparato respiratorio, en su piel y hasta en su ropa. Por eso el manejo de esos cadáveres es diferente a los demás. Si el cuerpo fue positivo definitivamente hay un riesgo de contagio. Por eso se debe cremar lo más pronto posible”, explicó Espinoza.

Sin protocolo

El cadáver llegó al crematorio en la tolva de una camioneta. Estaba dentro de una bolsa de basura con cinta de embalaje, envuelto en una frazada. No tenía documentos, ni certificado médico. La administradora se negó a cremar el cuerpo, pero tenía al teléfono a un funcionario del gobierno regional presionándola y una patrulla con policías en su puerta. Aceptó hacer el procedimiento con el compromiso de que se regularice los documentos en las siguientes horas.

La Directiva Sanitaria N°087 -2020-DIGESA/MINSA establece las pautas para el manejo de cadáveres por COVID-19. Este documento indica que el cuerpo debe ser cremado dentro de las 24 horas. Se debe colocar en una bolsa sanitaria hermética resistente a fluidos y gases, y no debe abrirse por ninguna circunstancia. La cremación de un cadáver será autorizada por la Gerencia Regional de Salud y debe ser trasladado por un personal capacitado.

Los que trajeron el cuerpo lo dejaron y nunca más volvieron. Ha transcurrido 10 días y hasta el momento se ha tramitado documentos. A la administradora solo le indicaron que el cuerpo era de una mujer sospechosa de coronavirus que padecía de cáncer de pulmón. Las cenizas del continúan en el crematorio, nadie lo recoge. La normativa establece que las cenizas deben ser entregado a los deudos dentro de las 24 horas.

Costos

El servicio de cremación tiene un costo de S/ 2.800. Nadie quiere asumir la deuda. Los funcionarios que llamaron insistentemente a la administradora para que reciba el cuerpo, ahora le ponen excusas y no quieren atenderla. La directiva que el Ministerio de Salud publicó el pasado 22 de marzo, y que debió implementarse en todos los establecimientos de salud, indica que el financiamiento de la cremación de un COVID-19 lo asume la institución que administra el fondo de aseguramiento del fallecido. En caso sea indigente, el Sistema Integral de Salud cubre los gastos.

La difunta tenía SIS, sin embargo, en la oficina del seguro indicaron que no asumirán el gasto de la cremación por no tiene certificado de defunción por causa de COVID-19. Lo que puede recibir es el subsidio de un asegurado regular que es de S/ 1.000, pero un familiar acreditado debe realizar el trámite. Es decir, presentar los recibos de los gastos para que les rembolsen. el SIS no hacen pagos directos a funerarias o crematorios.

Walter Martos asegura que hay un “acatamiento general” de inmovilización obligatoria en Lima





Regularización

Cuando se le consultó sobre el caso al director regional de Epidemiología, Jorge Velarde, aseguró que sí se le había tomado la muestra a la mujer, pero dijo no recordaba cuál era el resultado. En el Instituto Nacional de Salud (INS) nunca analizó esas muestras. El vocero del Comité de Operación y Respuesta para el COVID-19, Javier Rospigliosi, reveló que fue una junta médica de tres profesionales del Goyeneche quienes descartaron que tenía coronavirus. “Los médicos determinaron que por la sintomatología presentada y la enfermedad preexistente el deceso no pudo ser por COVID-19”, indicó.

Ese resultado no fue comunicado a la gerenta del Iren-Sur. “Si hay un resultado, tienen que informarme, para yo retirar la cuarentena a mis trabajadores y para que ellos y sus familias también estén tranquilos”, Dijo. A quién tampoco le informaron es al centro de cremación. “Si ha sido negativo, por qué no vienen a tramitar los documentos del cadáver y se llevan las cenizas. Nosotros seguimos esperando la regularización. Si el Minsa va a seguir trayendo cuerpos de esa esa manera, no los vamos a recibir más. Somos el único crematorio certificado y formal en el Sur”, agregó la administradora de Paxis.

La directiva sanitaria indica que es la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, la encargada de la supervisión y cumplimiento de las pautas para el manejo de cadáveres por COVID-19. El Director Regional de Salud Ambiental, Zacarías Madariaga, reconoció que solo hay un crematorio autorizado en la región. Manifestó que solo intervendrán en la cremación de cadáveres que estén certificados con coronavirus. Hasta hace un día, esa certificación demoraba cuatro días en Arequipa, porque las muestras se enviaban a Lima para ser analizadas.

“En ese caso (paciente con cáncer) no se ha certificado que sea COVID y no precisaba la cremación. No conozco cual fue el tratamiento final de ese caso. Le reitero, apenas tengamos la certificación de un Covid lo vamos asumir. Tienen que ser certificados, no sospechosos. Ya hemos mandado adquirir las bolsas sanitarias para atender a los cadáveres”, apuntó Madariaga.

Investigación

El vocero del Comité de Operación y Respuesta para el COVID-19 dijo que no estaba enterado de toda esta situación. Se comprometió a gestionar los costos de la cremación y que va a tomar acciones para investigar las responsabilidades administrativas.

“Ella fue descartada y ahora especular qué habría pasado no viene al caso. El tema administrativo se va resolver. Se está implementando el protocolo para el tratamiento de cadáveres. Se está entregando los implementos de bioseguridad al personal, el hospital COVID va empezar a funcionar máximo en 15 días. La emergencia la estamos manejando correctamente y no hay casos que desborden la oferta de salud que tenemos. No estamos como Ecuador, como España, como Wuhan. Estamos superando esto de buena manera la epidemia y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos”, declaró Javier Rospigliosi.

VIDEO RECOMENDADO

Cajamarca. La Policía intervino a 17 personas que caminaban por la cuadra de sus viviendas.