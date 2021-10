Arequipa atraviesa una de las crisis políticas más graves de su historia. La madrugada del sábado 23 de octubre, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción detuvo de forma preliminar al gobernador regional Elmer Cáceres Llica y ordenó la misma medida para otras 19 personas de su entorno, quienes integrarían la red criminal ‘Los hijos del cóndor’.

Miembros de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la PNP, han capturado hasta el momento a 14 de los implicados. Entre ellos están el gerente regional, Gregorio Urbano Palma Figueroa; el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes, Napoleón Ocsa Flores y consejeros regionales.

También fueron intervenidos el gerente de Desarrollo Económico del Proyecto Especial Majes Sihuas, Richard Edgar Calvo Ramos; el presidente de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas Sol Radiante de Majes y asesor del gobernador regional, Mario Jacobo Jacobo; así como el miembro de seguridad Alexander Martínez Rojas.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, junto a otros funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Arequipa fueron detenidos en una megaoperación a cargo de agentes de la PNP y representantes de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. (Foto: Difusión)

Nuevo mando

El lunes, elgore (GRA) que tiene un presupuesto asignado de más S/ 2.328 millones y que hace poco fue favorecido con S/ 126 millones por concepto de regalías mineras.

Gutiérrez despachó, se reunió con los trabajadores de la sede regional entre gerentes y sub gerentes. Sin embargo, no firmó ningún documento y esperó informes de asesoría legal para que su proceder sea de acuerdo a ley y se de la oficialización del cargo ante el Consejo Regional.

“Administrativamente yo puedo desempeñar mi cargo normal. Arequipa no puede parar. No vamos a quedar paralizados. Todo continúa, pero no como antes. Ya sea 10 días o un año y dos meses (lo que queda de la gestión). Voy a demostrar con hechos y trabajo para dar tranquilidad a Arequipa”, señaló Walter Gutiérrez quien se presentó en conferencia de prensa luego de haber recibido medicación intravenosa para tratar su mal de hígado.

Sobre la recomposición del órgano ejecutivo, el funcionario explicó que está evaluando nombres para las gerencias que han quedado sin dirección. Dijo, además, que dará prioridad al personal nombrado y con experiencia y, aseguró que no asignará a “amigos” que no cumplan con el perfil.

Gutiérrez informó que designar a sus nuevos funcionarios le tomará un par de días. Aunque este Diario pudo conocer que al interior de la sede, que cuenta con más de 1.500 trabajadores, comentan que nadie se atreve a asumir esos cargos porque son verdaderas “papas calientes”.

Por otra parte, existe la posibilidad de que Cáceres Llica afronte su investigación en libertad y retorne al sillón regional. Según el secretario general del sindicato de trabajadores contratados del gobierno regional, Jhon Orihuela, en el Gobierno Regional (GORE) reina la incertidumbre. Varias personas de confianza de Cáceres Llica ya tendrían lista su renuncia en caso de que el Poder Judicial disponga prisión preventiva. Pero si Cáceres regresa al poder, los trabajadores exigirán que los gerentes investigados no vuelvan a sus cargos.

Desde la Gerencia Regional de Salud, indicaron que Christian Nova se mantiene en el cargo y se garantiza la continuación de la aplicación de las vacunas contra la COVID-19.

Se mantiene la crisis

El Consejo Regional también está en el limbo. De los 14 miembros, siete están detenidos; Jeimi Flores, Miguel Guzmán, Veto Bernal, Wuile Ayñayanque, Ysrael Zúñiga y Richard Cervantes, además del presidente del Consejo, Santiago Neyra.

La consejera Crhiss Diaz, señalada como la testigo protegido de la PNP que denunció a la presunta red, está no habida. Se conoció que habría recibido amenazas y que teme por su vida y la de su familia. Durante una vigilia, la esposa del gobernador Jenniffer Neira, acusó a la consejera de que su denuncia es sembrada y estaría respondiendo a intereses políticos, e incluso que estaría siendo pagada.

Por su parte, el consejero Eddy Medina, ha decidido esperar los 10 días de prisión preliminar para tomar decisiones. Solo quedan cinco personas que desde sus puestos quieren recuperar la inmediata institucionalización del Consejo. Los legisladores quieren nombrar un presidente y vicepresidente provisional. Este lunes se autoconvocaron a una sesión y se volverán a convocar a una segunda sesión el jueves.

“De acuerdo a nuestro reglamento debemos salvar la institución del Consejo por los días que fueran necesarios. Si no hay presidente y vicepresidente, no hay institución. El Art. 45 de nuestro reglamento interno establece que podemos constituirnos un tercio de los consejeros, que serían cinco, para sesionar y designar al presidente”, declaró Harberth Zúñiga.

El reglamento también establece que el consejero de mayor edad es el que suple al presidente en determinadas ocasiones. En el Consejo está pendiente la aprobación de la adenda N°13 del proyecto Majes Siguas II. La semana pasada el GORE entregó el documento que consta de 4.500 páginas a los consejeros. Cáceres Llica exigía que se le dé luz verde a la adenda antes del 31 octubre para evitar problemas legales con la Concesionaria.

“Eso tendrá que esperar. En las condiciones que estamos no podemos aprobar un documento tan importante”, señaló el consejero José Luis Hancco.

Esta madrugada detuvieron al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, por integrar presunta organización criminal. (Foto: Ministerio Público)

El análisis

El especialista en derecho Electoral y Constitucional, Jorge Luis Mamani, sostiene que corresponde la suspensión del gobernador regional para que el vice gobernador asuma con todas las de la ley el cargo de gobernador temporal. Sostiene que la suspensión debe ser por el tiempo 10 días (o por el tiempo que amerite) y la tiene que declarar el Consejo Regional.

“La legislación señala que tiene que ser por mayoría. Es decir, por ocho de los 14 consejeros. Lo que sucede es que no hay ocho habilitados. Eso es un problema. También, el Art. 23 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que, en caso de licencia, ausencia (viajes) o impedimento temporal, asume el vicegobernador. Pero ese mismo artículo dice que cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el gobernador. En este caso aplica la suspensión temporal para que el vice gobernador asuma el cargo”, apuntó el especialista.

