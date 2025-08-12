Las celebraciones por el 485 aniversario de la fundación española de Arequipa comenzaron el 1 de agosto con el tradicional paseo de la bandera alrededor de la Plaza de Armas, ceremonia que reunió a autoridades civiles, militares, académicas y policiales.

Entre las actividades más destacadas de los primeros días figuraron el Pasacalle Regional Cantemos Bailemos, que convocó a delegaciones de las ocho provincias con danzas típicas, y el Festival del Adobo Arequipeño, realizado en el Parque de Selva Alegre.

La capital regional celebra este mes con una agenda que combina tradiciones, gastronomía, música y arte. (Foto: Andina)

También se presentaron concursos de tallado en sillar, fierro forjado, repujado en cobre y cuero, además del Encuentro Internacional de Tunas y la Noche de Ronda en el barrio de San Lázaro.

La agenda cultural incluye, del 4 al 29 de agosto, una muestra sobre la imagen e historia fotográfica del centro histórico y la cartografía de la ciudad entre los siglos XVIII y XX, que se exhibe en la Biblioteca Pública Municipal, en la calle Álvarez Thomas.

La gastronomía local tuvo un espacio especial el 8 de agosto con la XIII Fiesta de la Chicha, en la Plaza de Armas, y el colorido corso descentralizado en Cerro Colorado el día 10.

En la víspera del aniversario, el 14 de agosto, se llevará a cabo el Paseo del Estandarte, la Entrada de Ccapo y la serenata en la avenida La Marina con conciertos y fuegos artificiales.

Concursos de Tallado en Sillar, Fierro Forjado, Repujado en Cobre y Repujado en Cuero, por aniversario de Arequipa. Foto: GEC.

El día central, 15 de agosto, se realizará el Corso de la Amistad desde las 9 a. m., partiendo del óvalo Mariscal Castilla hasta el estadio Melgar. Este desfile reúne comparsas, danzas y carros alegóricos que recorren las principales calles de la ciudad hasta cerca de la medianoche.

Las celebraciones concluirán el 17 de agosto con el Festival de la Sarza de Sencca en Sachaca y el tradicional campeonato de peleas de toros en Socabaya, eventos que congregan a miles de visitantes y mantienen vivas las costumbres más arraigadas de la región.