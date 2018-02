Arequipa: darán apoyo legal a ciudadano que busca cambiar identidad

Tras conocer la historia de Julián, un joven que busca judicialmente que le cambien de femenino a masculino en su DNI, el defensor del Pueblo de Arequipa, Ángel María Manrique Linares, ofreció el asesoramiento y el acompañamiento legal que requiera.



Lamentó lo que este joven pasó en la universidad, donde no le permitieron dar examen porque en su DNI consignaba el sexo femenino pese a tener nombre de varón. También cuestionó el prejuicio mental de las empleadoras que lo rechazaron solo por su condición.



La autoridad explicó que nadie debe cuestionar el sexo de una persona, y la opción que alguna tome no es impedimento para estudiar o laborar. Asimismo, respaldó la sentencia del juez Yuri Corrales Cuba, quien ordenó a Reniec que realice el cambio de sexo en el documento, de femenino a masculino. Además, le mostró su apoyo frente a las críticas que recibe en las redes sociales.



Si bien el fallo fue apelado por la Procuraduría de la Reniec, el defensor espera que en segunda instancia se confirme la primera sentencia. Pidió, si el demandante lo permite, participar en el proceso con un amicus curiae que pueda respaldar la demanda del ciudadano.



“Lo que reclama es un derecho personalísimo y no afecta al resto de los ciudadanos. Todo lo negativo que se está comentando son especulaciones. Esta sentencia solo garantiza un derecho que está siendo vulnerado. Nosotros defenderemos su derecho a la libertad, a la dignidad y la identidad”, apuntó Manrique.