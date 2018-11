Arequipa: las declaraciones del ex director de la PNP, Raúl Becerra, tras ser liberado

El ex director de la Policía Nacional, Raúl Becerra Velarde, fue uno de los capturados el 6 de noviembre al ser acusado de integrar una presunta red criminal que comercializaba menores en Arequipa. La noche del viernes 23 de noviembre, la jueza Danitza Sánchez Herrera, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia de Arequipa, liberó a Becerra y otros ocho acusados con comparecencia simple.

Para la magistrada, el Ministerio Público no había podido acreditar la existencia de una organización criminal porque no precisó su finalidad ni la función de cada miembro.

En entrevista con El Comercio, Becerra dijo que tomará acciones contra el Ministerio Público por el daño que le generaron. Según sostuvo la fiscalía, la menor de cinco meses que hallaron en su vivienda fue comprada por la pareja del ex director de la PNP, Cinthia Carolina Tello Preciado. En el domicilio también encontraron S/ 118.000 en un ropero.

La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada acusaba a Becerra de ser el financista de la organización. Durante la audiencia de prisión preventiva, que concluyó el último viernes, dijo que había sido engañado y que le hicieron creer que la bebe era su hija.

- El día en la intervención encontraron S/118.000 en su vivienda, ¿cuál es el origen del dinero?

Si, lo encontraron en mi ropero. Es un dinero lícito: S/ 100.000 corresponde a la venta del departamento y los S/18.000 eran de mi sueldo.

-Si la venta de su departamento fue en 2016, ¿por qué seguía el dinero en su ropero?

Porque tenía la intención de comprar un departamento, pero estaba caro y estaba juntando para tener una buena inicial. Cuando vino el Ministerio Público, yo les mostré dónde estaba el dinero.

-A usted se le acusa de ser el financista de la organización...

Pero yo le demostré a la jueza, con el documento de compra - venta del departamento y con los vouchers de los bancos, que ese dinero es lícito.

-Cuando llegaron a Arequipa, ¿a qué actividad se dedicaba Cinthia?

Del 2012 al 2014 se dedicaba a la casa. Desde el 2015 en adelante comienza a hacer su empresa de eventos y espectáculos.

-¿Usted no la acompañó a hacerse las ecografías o sus controles cuando estuvo embarazada?

Yo le pedía varias veces para acompañarla, pero ella salía temprano y regresaba en la noche. En el transcurso que iba a su trabajo, se lo hacía y me comunicaba que todo estaba bien. Ella estaba en estado, pero nunca supe cuándo lo perdió.

- Con las investigaciones, ¿se sabe cómo perdió al bebe?

Fue una pérdida natural, en un viaje a Trujillo. Como no quería causar una desilusión a la familia, lo ocultó todo.

-¿Cuándo debió nacer su hija?

La habían programado para el 19 de mayo y quedamos (con Cinthia) que yo lo acompañaría en la clínica. Pero se le adelantó para el 18. Ese día yo me fui al compromiso de unos amigos y cuando regresé a la casa, cerca de la medianoche, encontré a mi pareja en la cama y a la bebita en una cunita moisés. También estaba el chofer (Roque). Yo pregunté "¿qué pasó?" Me dijo que el parto se le había adelantado y que fue socorrida por sus amigos.

-¿No le preguntó por qué, vio algo sospechoso?

Le pregunté "¿por qué no me llamaste?" y su respuesta fue que estaba con tanto dolor y que ese momento no estaba para hacer llamadas. Inmediatamente supe del nacimiento de la bebe, llamé a mi familia para informarles. Lo publiqué en WhatsApp, en Facebook y la presenté a mis amigos como mi hija, sin saber lo posterior.

-La fiscal asegura que la bebe fue tratada como una mercancía.

Lo que pasa es que mi mujer, como trabajaba, se llevaba a mis dos hijas y como tenía a la señora Charo, se encargaba de cuidarlas. No estaba abandonada ni permanecía en manos del chofer y de Charo. La fiscal exageró.

-Porqué se demoraron en inscribirla como su hija (nació el 18 de mayo, fue registrada el 30 de mayo)

A los 10 días, mi pareja me pide mi DNI y me dice que el chofer iba a realizar todo el trámite porque tenía amistades a la municipalidad. Se llevó fotocopias de los recibos de agua y luz. Unos días después me dijo (Cinthia), "ya Roque hizo todas las gestiones en la municipalidad, solo tenemos que ir a firmar", y fuimos los dos. La señora de la municipalidad dijo que en cinco días nos daría la partida y con eso el señor Roque fue a inscribirla en el Reniec.

-¿Por qué no acompañó en todo ese proceso a su pareja?

El chofer hizo toda la gestión en la municipalidad, yo simplemente fui a firmar y dejar mi huella digital.

-¿Había tal nivel de confianza con el chofer como para encargarle temas familiares?

Como él estaba todo el día con ella, porque la movilizaba a todo lado. Me imagino que ella tenía la confianza necesaria para encargar esa documentación. A mí no me llamó la atención que él hiciera las gestiones.

-¿A cuántos de los miembros de la supuesta organización conoce?

De todos los implicados conozco a dos. A Roque, que es el chofer, y a la señora Charo, que era la que ayudaba en el trabajo de mi pareja y cuidaba a las niñas.

-¿Anulará la partida de nacimiento de la bebe?

Sí, el viernes (pasado) se interpuso la demanda de desafiliación de paternidad. No puedo asumir una responsabilidad con mi apellido cuando ella tiene otros padres.

-¿Usted va tomar alguna medida legal contra el Ministerio Público?

Sí. Una vez acaben las investigaciones voy a tomar las acciones correspondientes. No es justo que me pongan como el financista de una organización criminal que trafica bebes. Soy una víctima de esta situación.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe