Arequipa: detienen a gerente del Gobierno Regional por integrar presunta red criminal

La Policía Nacional detuvo esta madrugada en Arequipa a nueve presuntos integrantes de la organización criminal Correcaminos del Sur, sindicada de cometer delitos contra la administración pública (cohecho pasivo, tráfico de influencias), extorsión, entre otros. Además, se allanaron 14 inmuebles, se incautaron teléfonos celulares, especies y otros. Esta red criminal sería liderada por el gerente Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa.

La megaoperación se desarrolla desde la 1 a.m. de forma simultánea en las regiones Arequipa e Ica, y participan también 14 fiscales a cargo de la fiscal provincial titular de la Primera Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el cabecilla de los Correcaminos del Sur es José Edwin Gamarra Vásquez, gerente Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa.

-Cómo operaban-



Gamarra Vásquez habría coordinado con los demás integrantes de la organización delictiva el cobro de cupos a los transportistas informales (colectivos) con la finalidad de no ser intervenidos por los inspectores de transporte de la Gerencia y Subgerencia de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa.

A ellos les habrían entregado hologramas adheridos a la documentación de los conductores (licencia, SOAT o DNI). De esta forma empadronaban a los transportistas para asumir el control sobre ellos. Los stickers se renovaban cada mes.

Además, recibía las recaudaciones de los representantes de las empresas de Transporte interprovincial.

Los nueve detenidos preliminarmente por nueve días son:

1. José Edwin Gamarra Vásquez, gerente General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa.

2. Cristhian Humberto Motta Contreras, sub Gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa.

3. Juan Guillermo García Velásquez, sub Gerente de Transporte Interprovincial.

4. Abraham Salomón Mendoza Aco, jefe de Inspectores de la Gerencia Regional de Transportes.

5. Jonathan Rubén Duran Choque, inspector de Transporte.

6. Mary Lucelia Rivera Cárdenas, empresaria.

7. Gabriel Froilán Almonte Concha, extorsionador.

8. Alejandro Faustino Martínez Mollesaca, integrante

9. Flor Ángela Meza Congona, sub Gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, periodo (2016-2017).

