Arequipa: directora de colegio se enfrenta a Ministerio de Cultura por seguridad de alumnos

Hace ocho días un aula de la I.E 41019 República de Venezuela, colapsó en la ciudad de Arequipa. Los padres de familia recién terminaron de limpiar los escombros la tarde de este viernes.



Pese a que existen otras dos aulas que están a punto de caerse, estás no serán demolidas porque el local del colegio es una casona que forma parte del Centro Histórico, que el año 2000 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

►Arequipa: infraestructura de varios colegios al borde del colapso

►Arequipa: así quedó aula de colegio del Cercado tras colapsar| FOTOS

►Leonisa Condori: la mujer que ahuyenta con una correa a quienes dejan basura en la calle

Hace cinco años tres salones de esta escuela fueron declarados inhabitables por Defensa Civil. En ese entones, la Dirección de Cultura pidió al colegio que tome las acciones correspondientes para salvaguardar la seguridad de los niños y proteger el patrimonio de la nación. En ese sentido, se clausuraron los ambientes y se pusieron cintas de peligro para que nadie ingresara.

Los padres pidieron la demolición, pero Cultura se cerró en la idea de que los inmuebles de valor histórico de la zona monumental no se pueden demoler. Así permanecieron varios años hasta que un aula colapsó. La directora de la escuela, Sara Duran, denunciará a la Dirección de Cultura por obligarlos a convivir con una infraestructura de alto riego.

“Nos han puesto tantas trabas solo para limpiar los escombros. Los de Cultura han codificado las piezas de sillar y nosotros no podíamos tocar. Es más me dijeron que teníamos que cuidar esas piezas y que si una se perdía me denunciaban. Nosotros hemos respetado. Pero si pasa algo y colapsa las otras aulas los únicos responsables serán los de Cultura y del Gobierno Regional”, manifestó la directora.

Por su parte el director regional de Cultura, Rodolfo Nicoli, insistió en que la infraestructura no se bebe demoler, por el contrario se debe reforzar con estructuras de concreto armado, sin alterar la forma de los ambientes.El caso está en investigación.

En medio de este conflicto hay 330 alumnos que perdieron una semana de labores. El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, tuvo que intervenir en el conflicto. Luego de varias horas de dialogo entre las partes se llegaron a unos acuerdos.

“Con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa se realizarán los trabajos de apuntalamiento y soporte para que la infraestructura no ceda. Además se aislará la zona y se pondrá un cerco de madera. Con esta medida temporal se busca garantizar el inicio de las labores escolares sin poner en riesgo a los niños”, indicó Manrique.

Para intervenir de manera definitiva la infraestructura, la Gerencia Regional de Educación deberá realizar un estudio especializado de la infraestructura y buscar las alternativas definitivas.