Arequipa recibe ayuda de parte de la embajada de Estados Unidos. (Cortesía MPA)
Por Zenaida Condori Contreras

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en el Perú, realizó la donación de implementos de higiene, desinfección y abrigo para las familias afectadas por las inundaciones y desbordes de las torrenteras a causa de las lluvias registradas en Arequipa.

