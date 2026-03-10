El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en el Perú, realizó la donación de implementos de higiene, desinfección y abrigo para las familias afectadas por las inundaciones y desbordes de las torrenteras a causa de las lluvias registradas en Arequipa.

La asistencia material enviada por el gobierno de EE.UU. se entregará a las familias damnificadas de los distritos de Cayma, Cerro Colorado, Sachaca y Yanahuara que están registradas en el padrón del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). La distribución inicia hoy y estará a cargo de Adra Perú.

Arequipa recibe ayuda de parte de la embajada de Estados Unidos. (Cortesía MPA)

Se trata de 1.000 kits de higiene familiar, que incluyen insumos de aseo personal y doméstico. También 1.000 depósitos para el almacenamiento de agua con capacidad de 50 litros cada uno. Además de 300 kits de limpieza y desinfección para inmuebles, 250 kits de abrigo (frazadas polares) y 100 luminarias solares para los hogares que no cuentan con energía.

“Es un honor estar en la ciudad blanca para anunciar esta asistencia humanitaria de parte del gobierno de Estados Unidos para esta comunidad afectada por las recientes lluvias. El Departamento de Estado ha destinado recursos para la compra de estos artículos de primera necesidad para las zonas más golpeadas. El gobierno del presidente Trump responde a este desastre natural con asistencia eficiente y focalizada para proteger a quienes más lo necesitan”, declaró el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.

Además, junto al alcalde provincial Víctor Hugo Rivera, realizó un recorrido por las zonas afectadas del sector de Flora Tristán, el sector más impactado por el desborde de la torrentera El Chullo. Los vecinos de la zona conversaron directamente con el diplomático y le pidieron apoyo para reconstruir sus hogares. Bernie Navarro anunció que regresará en dos semanas.

La autoridad edil agradeció el apoyo del embajador, “Nadie puede creer que un jueves 19 por la noche, Arequipa se sentía devastada. Nos estábamos levantando el viernes, el sábado, amanecimos el domingo y acabábamos de limpiar y, por la tarde, nuevamente cae una lluvia de mediana magnitud que traía un huaico increíble. La gente de Cayma, Yanahuara, Sachaca y, en especial, Flora Tristán sufrió toda esa penuria”, narró el alcalde sobre la emergencia que vivió Arequipa.

Producto de las intensas lluvias en el distrito de Yanahuara quedaron 393 viviendas afectadas y 64 damnificadas. En Sachaca se registraron 365 residencias afectadas y 28 damnificadas. En el Cercado, 21 viviendas afectadas y 45 damnificadas. En Cayma fueron 319 casas afectadas y 45 damnificadas. En total hay 3106 personas afectadas y 659 damnificadas producto de las intensas lluvias en Arequipa.

Recuperación

Las labores de limpieza y recuperación de las vías tienen un gran avance. Las acciones de apoyo y limpieza de las viviendas también continúan. La Gerencia Regional de Salud realizó la desinfección en las viviendas afectadas con agua y lodo para prevenir la aparición de enfermedades y diversos grupos de la sociedad se organizaron para ayudar a las familias con ollas comunes.

Desde este lunes, el cruce entre las avenidas Víctor Andrés Belaúnde y Metropolitana fue habilitado para el tránsito vehicular y peatonal, luego de varios días de estar interrumpido por los escombros que dejó el desborde de la torrentera El Chullo.

La avenida Metropolitana también ya se encuentra libre y habilitada para el tránsito, pero solo en un tramo. A la altura de la urbanización Flora Tristán todavía sigue cerrada debido a que en este sector aún continúan los trabajos de limpieza y recuperación.

