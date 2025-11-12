El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná inició diligencias “urgentes e inaplazables” en el distrito de Ocoña, en Arequipa, tras la caída de un bus de la empresa Llamosas a un abismo de 200 metros de profundidad.

El accidente, que se produjo luego de que la unidad de transporte interprovincial impactara contra una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, deja hasta el momento 37 fallecidos y más de 20 heridos.

En un comunicado, el MP detalló que los fiscales provinciales Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez, así como el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona del accidente para proceder con el levantamiento y traslado de los cuerpos.

Añadió que se dispuso la detención del conductor de la camioneta para determinar su responsabilidad y situación legal del hecho luctuoso.

La institución también da cuenta de que se ha coordinado con la División Médico Legal de Arequipa para la realización de las necropsias y reconocimientos medicolegales, y con el personal de la Policía a fin de que se realicen los peritajes correspondientes.

Los heridos y sobrevivientes han sido trasladados hacia el hospital de Camaná, así como a los centros de salud Honorio Delgado y Essalud de Arequipa para que reciban las atenciones correspondientes.

