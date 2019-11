Este viernes se instaló la audiencia de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público contra la presunta organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur, integrado por dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y Construcción Civil.

La titular de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, Rosmery Mendoza Palomino, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra 16 presuntos miembros de la organización acusados de extorsionar y cobrar cupos a empresas constructoras que ejecutan proyectos del Estado.

(Foto: Zenaida Condori)

Como se recuerda, el pasado 14 de noviembre, en un megaoperativo donde se desplegaron 542 policías y 39 fiscales se capturó a 11 personas implicadas en dicha red delictiva: José Luis Chapa Díaz, secretario de la FDTA; Andrés Saya Alarcón, secretario provincial de Construcción Civil; junto a los demás miembros del gremio, Alfredo Mojica Valdez, José Rubén Díaz Díaz, Gelber Dagoberto Quispe León, Genaro Jorge Tapia Quispe, Teófilo Maldonado Yanapa, José Manuel Quispe Flores, Juan Alberto López Mamani, Pedro Aurelio Álvarez Tinuco y Juan Alberto Calle López

Se dispuso para todos ellos ocho días de detención preliminar. De acuerdo a las primeras investigaciones del Ministerio Público, se sostiene que esta presunta organización cobraba entre S/5.000 a S/10.000 a empresarios para no paralizarles las obras.

La mañana de este viernes, la fiscal Mendoza Palomino realizó el requerimiento de integración para la prisión preventiva de más presuntos miembros: Milagros Ccopa Medina, José Luis Carpio Quintana, Héctor Hugo Herrera Herrera, Edwin Quile Quispe y Wilfredo Juan Quispe Itusaca.

- Inicio de la audiencia -

El magistrado José Luis Vilca Conde, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria aperturó la audiencia pero no pudo continuar porque los abogados de los imputados alegaron que no fueron notificados de esta, ni tampoco se les entregó el requerimiento de prisión preventiva. Ellos indicaron al juez que se enteraron de la audiencia por los medios de comunicación.

El magistrado verificó la carencia de la documentación y pidió al Ministerio Público subsane los reclamos. La fiscal encargada del caso se comprometió a entregar los más de 500 folios del requerimiento y los más de 3.000 folios de los elementos de convicción a cada una de las defensas en un soporte digital (CD).

No obstante, Vilca Conde dispuso reprogramar la audiencia para el domingo, a las 9 a.m.. En tanto, para los cinco incriminados que permanecen en libertad, el juez agendó la audiencia para el próximo 3 de diciembre.

- Protesta -

En la puerta de la Corte Superior de Arequipa se presentaron decenas de trabajadores de construcción civil para exigir la liberación de sus dirigentes y demás miembros de su organización. Los dirigentes y miembros de estos gremios han mostrado abiertamente su rechazo al proyecto minero Tía María y fueron principales actores de las protestas y movilizaciones contra la empresa Southern Perú.

(Foto: Zenaida Condori)

El secretario de la Federación Nacional de Construcción Civil, Jeremías Escalante, que llegó a Arequipa para respaldar a sus dirigentes regionales, cuestionó el accionar de la ficalía por no notificar debidamente a las defensas. Dijo que desde un inicio se están vulnerando los derechos de los investigados.

“Pedimos respeto al debido proceso, no pedimos otra cosa. Si hay pruebas de lo que se está acusando, nosotros no vamos a defender lo indefendible, pero por intereses oscuros no se puede denigrar de esa manera a las personas (investigados)”, manifestó Escalante.

