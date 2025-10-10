El arquero Lucio Matías Contreras Atamari, de 18 años, intentó escapar de la Policía Nacional del Perú (PNP) en pleno partido de fútbol, luego de que se conociera que pesaba sobre él una orden de captura por presunta violación sexual. Este hecho sucedió mientras se disputaba un encuentro deportivo de la Segunda División Amateur en el estadio Juan Carlos Oblitas de Mollendo, en Arequipa.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. del martes 8 de octubre, cuando el joven, que se desempeñaba como guardameta, pidió repentinamente su cambio y abandonó el campo de juego. Según testigos, Contreras cruzó la malla perimétrica del estadio y salió corriendo hacia la vía pública, mientras los asistentes observaban con desconcierto.

Minutos después, un patrullero de la PNP ingresó al recinto deportivo y se inició una persecución tanto a pie como en vehículo. Tras recorrer aproximadamente tres cuadras, los agentes lograron intervenir al deportista.

La acción estuvo a cargo del comandante PNP Erick Alarcón Gallegos y del coronel PNP Fernando Portugal Huanqui, jefe de la División Policial de Camaná.

Tras su detención, joven fue trasladado a la comisaría de Mollendo. Foto: captura/AQP Informa

De acuerdo con el parte policial, el detenido contaba con una orden de captura vigente solicitada por el Segundo Juzgado Civil de Islay, por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual. La medida judicial había sido emitida el 17 de septiembre de 2025.

El joven fue trasladado a la Comisaría PNP de Mollendo para las diligencias correspondientes para ser puesto a disposición del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Islay.

El episodio fue grabado por algunos asistentes y se viralizó en redes sociales, donde se difundieron imágenes del arquero corriendo desesperadamente por las calles aledañas al estadio antes de ser reducido por la policía. Según los reportes, Contreras ofreció resistencia, pero finalmente fue detenido y conducido a la dependencia policial.