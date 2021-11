Elmer Cáceres Llica, el detenido gobernador regional de Arequipa, anunció que iniciará una huelga de hambre como medida de protesta ante, según dijo, una supuesta parcialización del juez José Málaga Pérez, encargado de determinar si se le dicta 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los hijos del Cóndor’.

“Debo indicar que es mi derecho iniciar una huelga de hambre en contra de esa supuesta parcialización que veo en el magistrado José Málaga Pérez”, indicó Cáceres Llica en su pronunciamiento.

Además, indicó que el mencionado magistrado habría señalado que no se necesita corroborar los audios que lo incriminan y que solo está dando valor a las transcripciones realizadas por el Ministerio Público.

Cáceres Llica también cuestionó el tiempo de duración de la audiencia en la que se discute si se le dictaba prisión preventiva. Consideró que se le ha dado más tiempo de participación al fiscal que a los abogados de los imputados.

“Me informé que la resolución del juzgado debe ser dictada de forma inmediata, sin embargo, el juez todos los días se dedica a leer y leer nuevamente los audios de la fiscalía, lo cual me hace pensar que en esos intervalos de tiempo entre los días que dura la audiencia existe el peligro que alguien pudiera sugerirle lo que debe decir o no decir”, señaló Cáceres Llica.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: Minsa aclara que no está evaluando "muerte civil" para personas no vacunadas