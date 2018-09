Arequipa: extranjeros denuncian a empresa de telefonía por incumplimiento de pago

Un grupo de 35 extranjeros, de nacionalidad venezolana, protestaron este lunes frente a la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa. Ellos denunciaron el incumplimiento de pago por parte de una empresa dedicada a la comercialización de productos de telefonía.

Los cuidadanos extranjeros lograron ingresar al área de Negociaciones Colectivas de la Gerencia para presentar su denuncia. El vocero de este grupo, Randall Peraza, explicó que los ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron reclutados por un supervisor de la empresa para trabajar como asesores de venta. Ellos fueron capacitados y recibieron sus implementos de trabajo (polos, gorros, canguros y útiles de escritorio).

“El contrato era solo de palabra, no firmamos ningún documento. Nos iban a pagar un básico de S/1.000 y unas comisiones (adicionales) de S/950. El trabajo era vender teléfonos, colocar chips, líneas de postpago, de orientación al cliente, etc. Las reuniones eran en oficina, pero el trabajo era en campo. Salíamos en grupo de cinco personas. Nos controlaban el ingreso y la salida.”, indicó Peraza.

El documento N°1566202 detalla que los extranjeros solicitaron ante el director de negociaciones colectivas de la Gerencia de Trabajo una reunión con sus empleadores, a fin de reclamar la presunta falta de pago de remuneraciones y beneficios sociales.

El Comercio contactó a los representantes de la empresa donde laboraron los extranjeros. El supervisor de la tienda, Héctor Castañeda, sostuvo que hace dos meses contrataron a una persona de nombre Jhonatan Escarsa para que reclute personal y los capacite. “Él los entrevista, él los contrata y también les paga. Es un tercero y les había prometido un sueldo básico. Nosotros no trabajamos así, aquí se les paga de lo que venden. Por 30 ventas postpago pagamos S/1.000”, precisó.

Castañeda manifestó que la empresa es la que fue estafada por el señor Escarsa. Agregó que como parte de su trabajo le dieron 10 equipos valorizados en S/4.240, así como 20 biométricos con un valor de S/7.200 y 15 celulares sellados valorizados en más de S/10.000.

Por su parte, Jhonatan Escarsa, dijo a este Diario que es falso que tenga los equipos de trabajo. Contó que hace dos meses ingresó a laborar junto con los ciudadanos extranjeros y fue contratado como supervisor. Parte de su trabajo era realizar entrevistas y capacitaciones.

“Todo ese trabajo lo hice bajo la vigilancia de los representantes de la empresa. Los extranjeros trabajaban para la empresa no para mi. Sobre las acusaciones pediré asesoramiento legal. Parece que quieren responsabilizarme cuando yo fui un trabajador más”, sostuvo.

El gerente regional de Trabajo, José Luis Carpio, contó que los trabajadores presentaron fotos tomadas dentro de la empresa, pruebas sobre el trabajo de campo, correos y comunicaciones de la relación con el empleador. Explicó que los contratos no necesariamente tienen que darse por documentos, también pueden ser verbales y es válido.

“Si el empleador pese a ello desconoce el vínculo, el caso se traslada a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), donde se abre una investigación contra la empresa. Se presentan las pruebas y la entidad es quien determinará si hubo vínculo laboral. Si se comprueba la denuncia, las multas serían millonarias en contra de los empleadores”, añadió.

Por tratarse de ciudadanos extranjeros, el empleador debió realizar un contrato para personal extranjero y notificarlo a la Gerencia de Trabajo de Arequipa. No hacerlo supone una falta grave que es multada con S/27.708. Si se trata de una Mype la multa se reduce a la mitad. No tenerlos en planilla es otra falta grave penada con S/9.337. La sanción se incrementa por no otorgar seguro de salud y otros beneficios laborales. La primera conciliación se realizará el próximo viernes a las 10 a.m.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe