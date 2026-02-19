Arequipa: huaico bloquea la Panamericana Sur y deja buses y vehículos varados en Caravelí

Un huaico registrado esta madrugada interrumpió el tránsito en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 532+200, en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, región Arequipa. El deslizamiento cubrió ambos carriles con lodo y piedras, lo que obligó a restringir la circulación vehicular en este tramo clave de la vía.

Como consecuencia, buses de transporte interprovincial, vehículos de carga y unidades particulares quedaron varados en ambos sentidos, generando preocupación entre los pasajeros. El tránsito continúa limitado mientras se desarrollan los trabajos de limpieza.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la emergencia se produjo tras el desborde del río Lomas, lo que ocasionó una inundación en el distrito del mismo nombre.

El evento dejó daños en viviendas, en la carretera, en un puente y afectó el servicio básico de agua potable. Además, se informó que personas afectadas pernoctan en ambientes de sus predios que no sufrieron daños.

En paralelo, Provías Nacional movilizó maquinaria pesada para retirar el material acumulado y restablecer el tránsito en el menor tiempo posible. La entidad exhortó a los conductores a circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona.

Asimismo, el huaico impactó en negocios ubicados en el sector, entre ellos restaurantes y quioscos, cuyos propietarios reportan pérdidas debido al ingreso de lodo a sus establecimientos.