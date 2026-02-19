Resumen

Arequipa: huaico bloquea la Panamericana Sur y deja buses y vehículos varados en Caravelí. (Foto: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional)
Por Redacción EC

Un huaico registrado esta madrugada interrumpió el tránsito en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 532+200, en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, región Arequipa. El deslizamiento cubrió ambos carriles con lodo y piedras, lo que obligó a restringir la circulación vehicular en este tramo clave de la vía.

Arequipa

